Развитие сетей: Билайн в Московской области - "зона покрытия" домашнего интернета выросла в 4 раза

MForum.ru
25.03.2025,
В 2024 году Билайн нарастил протяженность ВОЛС в Московской области в 4 раза - такие данные предоставила компания.
Обновление коснулось не только новых жилых комплексов, но и уже заселенных домов Москвы и Подмосковья. Среди них такие популярные жилые комплексы, как «Левобережный» (Химки), «Самолет» (Люберцы), «Жилой дом» (Ивантеевка), «Истомкино» (Ногинск), «Высоково» (Электросталь), City Bay, Discovery, Hide, SLAVA, «Павелецкая Сити», «Селигер Сити», «Сиреневый парк», Discovery Park, «Каширка.Like», и многих других проектах ведущих девелоперов.
Как сообщает ВымпелКом, в 88% подключенных в 2024 году квартир стал доступен интернет со скоростью до 1 Гбит/с, что важно, когда одновременно к сети подключается множество устройств - смартфонов, планшетов, Smart TV и т.п.
Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна: «Количество подключенных устройств, которые москвичи используют для работы, развлечений и управления «умным домом», постоянно растет. Мы понимаем, насколько важна высокая скорость передачи данных для комфортного использования всех возможностей, которые предоставляет современная жизнь. Именно поэтому постоянно обновляем наши технологии и инфраструктуру. А оптоволоконное соединение GPON позволяет обеспечить бесперебойное соединение даже при одновременном использовании большого количества устройств».
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Московская область фиксированный доступ домашний интернет
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