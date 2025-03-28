Развитие сетей: МТС в Московской области - качество связи улучшится на всей ЦКАД

MForum.ru
28.03.2025,
МТС сообщает, что до конца 2025 года компания завершит масштабный проект по расширению сети мобильной связи на ЦКАД в Подмосковье. За счет точечной установки нового телеком-оборудования вдоль крупнейшей в Московском регионе автомагистрали планируется обеспечить ее непрерывное LTE покрытие.
Центральная кольцевая автомобильная дорога проходит по активно развивающейся территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 км от МКАД. Количество базовых станций в стандарте LTE, обслуживающих дорогу, увеличится на 17%, а площадь покрытия – на 16%. По окончании работ автомобилисты, пассажиры, а также жители всех населенных пунктов и сотрудники многочисленных предприятий, расположенных вблизи трассы, как ожидают в МТС, смогут пользоваться качественными услугами связи и мобильным интернетом со средней скоростью доступа около 40 Мбит/с.
«ЦКАД – один из ключевых элементов транспортной системы Московского региона. 300 км этой трассы проходят через 13 городских округов Подмосковья, развитие которых приводит к росту транспортного потока: в 2024 году по ЦКАД автомобилисты совершили более 80 миллиона поездок, - комментирует директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. - Мы последовательно улучшали качество связи на открывающихся участках трассы, и до конца года закроем оставшиеся «белые пятна». Завершение работ позволит пользоваться интернет-сервисами миллионам наших клиентов как на всем протяжении автомагистрали, так и в ближайших населенных пунктах по высоким столичным стандартам».
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теги: развитие сетей Московская область МТС
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