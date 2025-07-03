Развитие сетей: МегаФон в Московском регионе - ускорение мобильного интернета могут почувствовать до 100 тысяч жителей ЖК

MForum.ru
03.07.2025,
Жители 18 ЖК получили возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с. Это стало возможным за счет развертывания нескольких новых базовых станций МегаФон. Необходимое оборудование установлено как на территории уже заселенных домов, так и поблизости от еще строящихся корпусов.
В частности, новые БС оператора заработали в таких крупных ДК как Зеленый парк в Зеленограде, Счастье в Вешняках, Татьянин Парк в Солнцево, Событие в Очаково-Матвеевском, Green Park у Ботанического сада и Level Причальный на Шелепихинской набережной (здесь покрытие обеспечено не только на придомовой территории, но также на паркинге, в лифтовых и входных зонах во всех корпусах - утверждает оператор). Поддерживается MIMO 2х2 и VoLTE.
«Улучшения уже коснулись порядка 100 тысяч жителей московских и подмосковных ЖК. Мы продолжаем наращивать мощность сети, чтобы каждый абонент мегаполиса смог пользоваться всеми возможностями цифровой среды, где бы он ни находился», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.
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теги: Московский регион Московская область МегаФон развитие сетей
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