Развитие сетей: МТС в Московском регионе - компания обеспечила мобильным интернетом все помещения нового корпуса больницы ГКБ №31 в Москве

MForum.ru
14.05.2024,
МТС обеспечила indoor покрытием на основе DAS, распределенной антенной системы, новый корпус городской клинической больницы, ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой.
Это 8-этажное здание площадью более 14,5 тысяч кв. м. МТС задействовала порядка 100 антенн, чтобы обеспечить покрытие в всех помещениях корпуса, включая подземный уровень. Оператор готов предоставлять доступ к новой системе всем своим коллегам-конкурентам, они могут использовать инфраструктуру МТС для обеспечения услугами связи своих абонентов.
«Современная и надежная мобильная связь в клиниках, где проходят лечение десятки тысяч пациентов, является необходимым условием получения качественных медицинских услуг. Связь помогает медикам оперативно решать свои задачи, а пациентам оставаться на связи с родными и близкими, – прокомментировал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. – Травматолого-ортопедический корпус при ГКБ №31 Москвы – уже второй в этом году новый медицинский центр в Москве, который МТС обеспечила мобильной связью еще на этапе запуска. Мы отработали технологию создания indoor-решений на многих сложных столичных площадках и можем быстро и качественно обеспечивать связью и другие медицинские объекты».
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теги: МТС развитие сетей Москва Московский регион indoor
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