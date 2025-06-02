Транспортные сети: МТС проведет масштабную модернизацию транспортной сети в 29 регионах РФ – переведет ее на российское оборудование

02.06.2025, MForum.ru

За годы строительства транспортных сетей операторов сотовой связи, они превратились в зоопарк решений. МТС объявляет о начале 2-го этапа масштабного проекта модернизации своей транспортной инфраструктуры. До конца 2028 года компания намерена полностью обновить ее более, чем в трети российских регионов!

Запланированные инвестиции – внушительные по внутрироссийским меркам – 22 млрд руб.

От этой фазы проекта ожидается рост производительности сети примерно в 10 раз, пользователям это обещает рост скоростей передачи данных. Это важно и в связи с планами стройки в РФ сетей 5G, хотя с этой темой в РФ давно «все плохо».

На 1-й фазе в 2023-2024 годы МТС уже модернизировала с использованием отечественного оборудования транспортную инфраструктуру вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и в Карачаево-Черкессии.

На 2-й фазе в 2025-2028 году МТС планирует заменить более 12 тысяч сетевых элементов – узлы на региональных транспортных сетях с емкостью портов 25/100/400G, а также установит новую схему управления сетью, которая повысит эффективность управления трафиком и надежность инфраструктуры. Для замены зарубежного оборудования (морально и физически устаревшего) выбрана продукция ООО Бифорком Тех.

За счет реализации этой фазы, пропускная способность инфраструктуры вырастет до 400 Гбит/с, сократятся задержки, снизится вероятность разрывов интернет-сессий и сбоев работы БС. Для корпоративных клиентов появятся возможности подключения к фиксированному интернету на скоростях 10/25 Гбит/с и выше.

«Помимо очевидного повышения качества и надежности сервисов, которое ощутят на себе все наши клиенты, радикально улучшится техническое состояние и экономика транспортной инфраструктуры – в более чем трети регионов России мы избавимся от «зоопарка» устаревшего оборудования, получим новую единую и оптимизированную архитектуру с гарантийным обслуживанием, однородную и быстро масштабируемую сеть и самое главное – значительный запас пропускной способности сети на несколько лет вперед, что позволит нам развертывать сети 5G в регионах и выводить на рынок современные цифровые сервисы и решения», - отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В рамках проекта МТС уже обновила транспортную сеть в Республике Калмыкия. До конца 2026 года завершатся работы в Республике Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

В 2027 году будут модернизированы транспортные сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республиках Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Татарстан, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях, а в 2028 году – в Москве и Московской области.

Мои комментарии:

Это очень крупный проект даже по масштабам МТС и в целом российского рынка, как по числу охваченных регионов, по числу узлов к замене, так и по объему инвестиций. 22 млрд руб - весьма внушительная сумма, это уровень инвестиций лидера рынка. На эти средства, даже с учетом того факта, что российское оборудование может стоить дороже его зарубежных аналогов, можно будет заменить "зоопарк решений", который скопился на сети МТС в последние годы, избавиться от зарубежных компонентов в ней.

Можно ожидать, что вырастут доступные скорости на ключевых узлах сети. Возможно, получится также несколько упростить архитектуру сети за счет использования линейки оборудования одного поставщика.

Про Бифорком Тех мало что знаю, хотя компания работает уже с десяток лет, резидент Технополис Москва. Изделия этой компании есть в ТоРП Минпромторга. Может выпускать более 120 тысяч устройств в год.

Обычный жизненный цикл развертываемого на транспортных сетях оборудования - 5-7 лет. За это время оборудование устаревает, прежде всего, морально - становится недостаточно эффективным, кроме того, появляются новые технологии и стандарты, а также оборудование, которое их поддерживает. Это создает стимулы к замене старого оборудования, зачастую вполне работоспособного.

Заменять «зоопарк решений» на линейки оборудования 1-2 вендоров – это правильный ход. В условиях санкций «зоопарк решений» очень сложно и дорого обслуживать. Кроме того, даже когда санкций нет, операторы стараются обходиться решениями 2-3 производителей, поскольку если их становится больше, то дороже и сложнее становится обслуживание - нужно иметь на складах большее разнообразие запчастей, усложняется подготовка и работа специалистов по обслуживанию элементов транспортной сети, омертвляется больше оборотного капитала в необходимых запчастях.

МТС продолжает мощно инвестировать в развитие сети. Надеюсь, это учтут при обсуждении в очередной раз выползшей из под какой-то гнилой коряги вредной идеи создания "единого инфраструктурного" оператора.

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теги: развитие сетей транспортная сеть транспортные сети МТС

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