Телеком: Телеком: Ericsson оснастит опорную сеть МегаФона в РФ радиорелейками

MForum.ru

Телеком: Телеком: Ericsson оснастит опорную сеть МегаФона в РФ радиорелейками

06.09.2019, MForum.ru

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МегаФон закупит у Ericsson решения MINI-LINK серии 6000 для организации радиорелейной связи в сети МегаФон на всей территории России. Разворачивать закупленные решения на сети МегаФон также будет Ericsson. Между компаниями заключено соответствующее трехлетнее соглашение.

Решение Ericsson MiniLink 6363. Система может обеспечивать радиопролет на различных частотах. Блок слева от трубостойки - блок питания Power 6302. Такие компактные радиорелейки обеспечивают связность сайтов с опорными сетями. У этих моделей высокая выходная мощность даже при высоких порядках модуляции, хорошая эргономика, обеспечивающаяя удобство монтажа и техобслуживания.

В этой московской лаборатории Ericsson идет обучение инженеров компаний-покупателей пользованию решением MiniLink.

Решение Ericsson будет задействовано в сетях МегаФон в 8 федеральных округах. Оборудование закупается в рамках подготовки сети МегаФон к развертыванию 5G.

Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре (CTIO) «МегаФона»: «МегаФон» уделяет большое внимание внедрению наиболее перспективных технических решений и готовности всех элементов инфраструктуры Компании к запуску нового стандарта мобильной связи 5-го поколения не только на пилотных сетях, но и по всей стране, задавая направления развития отрасли. Транспортная сеть – один из ключевых элементов, определяющих уровень сервиса для наших клиентов, где мы постоянно тестируем и пилотируем инновационные технологии, в том числе с участием компании Ericsson”.

 

Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре (CTIO) «МегаФона» и Себастиан Толстой, президент Ericsson в России

Если говорить о преимуществах активного использования РРЛ в сети сотового оператора, то, прежде всего, это быстрота развертывания и невысокая стоимость решения, если сравнивать с построением опорной сети на базе ВОЛС.

Решение MiniLink будет разворачиваться в диапазонах E-band (70/80 ГГц), в диапазонах 6-38 ГГц и в двухдиапазонной конфигурации.

Решения MINI-LINK хорошо известны на рынке, устройства в этой линейке выпускаются уже более 40 лет.

Отличительные особенности закупаемой линейки РРЛ-оборудования MINI-LINK 6000 для диапазонов 6-38 ГГц - высокая плотность радиоинтерфейсов (до 16 радионаправлений в 3RU), высокая коммутационная емкость (до 90 Гбит/с), большой размер буфера (128-256 Мбайт), поддержка модуляции до 16000 QAM с шириной канала 112/224МГц, а также интерфейсы 10 GE.

Для работы в диапазоне E-band (70/80 ГГц) закупаются решения MiniLink 6352. Основные ососбенности: до 10 Гбит/c на 1 несущей и 20 Гбит/c в схеме 2+0, а также несколько клиентских портов с поддержкой интерфейсов 10 GE.

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теги: телеком МегаФон Ericsson РРЛ 5G опорные сети транспортные сети MINI-LINK MiniLink

© Алексей Бойко, MForum.ru

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