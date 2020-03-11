5G: Rakuten Mobile закупит оптическую транспортную сеть у Nokia для своей мобильной облачной сети 5G

11.03.2020, MForum.ru

Rakuten Mobile - японский оператор, который сооружает облачную (cloud-native) мобильную сеть 5G.

Оператор выбрал решение Nokia для построения транспортной сети, ссылаясь на то, что технология маршрутизации по длине волны позволит легко и быстро наращивать пропускную способность сети для быстрого развертывания услуг 4G и 5G. Возможно сеть Rakuten Mobile на решении Nokia станет первой в мире полностью реконфигурируемой опорной оптической меш-сетью, используемой для поддержки сети мобильной связи.

Сеть будет использовать процессор когерентного цифрового сигнала Nokia Photonic Service Engine 3 (PSE-3) в составе коммутатора Nokia 1830 Photonic Service Switch.

Оптическая транспортная сеть оператора Rakuten свяжет все 47 префектур Японии, обеспечив поддержку подключений инфраструктуры сети мобильной связи, включая ЦОДы. Технология маршрутизации по длине волны будет использоваться как магистральных каналах, так и в городской оптоволоконной сети, создавая фотонную меш-сеть, первую сеть такого рода в приложении к транспортной сети оператора мобильной связи. Будет использована ультраширокополосная маршрутизация C + L.

Использование такого подхода обещает возможность достижения двух существенных преимуществ: во-первых, такая сеть может динамически увеличивать пропускную способность, если такая необходимость возникает - для сети 5G это must; во-вторых, вендор обещает минимальную полную стоимость владения.

Источник: seekingalpha.com

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: 5G пятое поколение Япония транспортные сети оптические сети Nokia