Развитие сетей: Tele2 в Московском регионе - масштабная модернизация охватила 493 базовые станции

MForum.ru
30.07.2024,
Tele2 сообщает о масштабной модернизации сети в Московской области - она охватила 493 базовые станции к северу от Москвы. По данным оператора, в результате проведенных работ, пиковые скорости в сети 4G/LTE выросли на 12,3%.
Работы по модернизации, перераспределению частот из сети 3G в сеть 4G/LTE в северной и северо-восточной частях Московской области. В результате Tele2 нарастила скорости 4G в Солнечногорске, Лобне, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щелковском и Богородском городских округах.
Tele2 сохранила возможность пользования слоем сети 3G/UMTS, для этого сохранена полоса частот 5 МГц, LTE2100 получила 10 МГц. Скорости LTE в указанных городах выросли на 12,3%, потребление трафика LTE - на 15,3%. Замеры проводились на следующий день после проведения работ.
Проведенные работы идут в рамках более объемного проекта по повышению стабильности связи в Москве. В охваченных работами городах проживает несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные.
Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:
«Мы видим, что потребность в технологии 4G становится все более насущной для жителей Московской области. Путем проведения рефарминга мы достигаем важных показателей скорости, емкости и качества связи как для абонентов, так и для самого оператора. Работу сразу на почти 500 базовых станциях можно без колебаний назвать масштабной. Уверены, что клиенты Tele2 смогут оценить новый уровень потребления трафика в LTE».
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теги: развитие сетей Tele2 Московский регион Москва
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