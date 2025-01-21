Развитие сетей: МТС в Московском регионе - расширено покрытие сети в новостройках Москвы и области

MForum.ru
21.01.2025,
МТС в 2024 году расширила покрытие и пропускную способность сети в новостройках Московского региона - доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи от МТС получили около 338 тысяч жителей новых многоквартирных домов.
В прошедшем году МТС установила в новых жилых кварталах Москвы и Подмосковья, сданных до 2024 года, 126 базовых станций. Это позволило увеличить покрытие и емкость сети, улучшить качество мобильной связи для 338 тысяч жителей новостроек.
Большая часть базовых станций – около 60% – установлена в Москве и Новой Москве в таких крупных жилых комплексах как ЗИЛАРТ, Новые Ватутинки, Вишневый сад, Первый Московский. Остальная часть оборудования запущена в жилых комплексах в городских округах Подмосковья: Королев, Видное, Одинцово, Красногорск, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Ногинск, Лобня. Самыми крупными новостройками в области, где улучшено покрытие мобильного интернета, стали Лобня Сити, Восточное Бутово, Grand Hills и другие.
«На протяжении многих лет мы тесно взаимодействуем с застройщиками Москвы и области, чтобы обеспечить новоселов от первого до последнего этажа мобильным интернетом и голосовыми услугами. Для этого мы устанавливаем в непосредственной близости или на прямо на территориях жилых комплексов базовые станции, подключенные к высокоскоростной оптоволоконной транспортной сети», — прокомментировал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.
По итогам 2024 года МТС ввела в эксплуатацию в столичном регионе на 15% больше базовых станций по сравнению с 2023 годом. Около 15% оборудования установлено в новостройках в малых населенных пунктах Подмосковья, включая деревни, поселки и дачные товарищества в городских округах Видное, Люберцы, Домодедово, Красногорск, Одинцово, Клин, Раменское и Лосино-Петровский.
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теги: развитие сетей Москва Московская область МТС
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