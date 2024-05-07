Развитие сетей: Билайн в Московском регионе - оператор объявляет о завершении масштабной модернизации сети в Подмосковье

07.05.2024, MForum.ru

Билайн сообщает, что к началу дачного сезона завершена масштабная модернизация сети во всем Подмосковье. В ее основе - рефарминг, перераспределение частот в пользу базовых станций LTE. Впрочем, кроме этого, активно строились волоконно-оптические линии связи для повышения надежности и пропускной способности сети - их длина выросла на 550 км. А суммарно сеть ВОЛС оператора в Московском регионе - более 13 тысяч км.

В частности, частотный ресурс 900 МГц, который ранее использовался для слоя 3G, теперь переиспользован в сети LTE 900. Это позволило заметно расширить покрытие сети 4G, а также нарастить доступные абонентам скорости передачи данных.

По данным билайн.аналитика, доля трафика 4G/LTE в сети оператора в Московской области составляет уже 99,5%. Общий объем скачанной клиентами информации в сетях 4G/LTE по итогам марта 2024 года показывает рост на 17% год к году.

В режим LTE переведено более 4300 базовых станций, что существенно повысило пропускную способность сети оператора в Московском регионе.

С расширением покрытия 4G/LTE возросла доступность технологии VoLTE. Голосовой трафик через сеть 4G/LTE по данным Билайн вырос год к году на 12%, его доля в общем объеме голосового трафика - выше 50%.

Немалое внимание оператор уделяет комплексу технологий, которые превращают обычную сеть связи в умную, в частности, автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, позволяет прогнозировать инциденты на сети.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«В этом году мы провели масштабные работы на сети в Московской области, чтобы сделать мобильный интернет более доступным в удаленных от областных центров местах. Благодаря перераспределению частотного ресурса мы увеличили покрытие 4G и смогли обеспечить быстрым и надежным интернетом жителей Подмосковья к началу данного сезона. С началом мая жители Москвы регулярно выезжают за город как для отдыха, так и для работы. И, конечно, смартфон остается для москвичей главным помощником в решении ежедневных задач – навигация, рабочие встречи, заказ продуктов, просмотр видео и многое другое. В эти дни объем передачи данных в Подмосковье увеличивается в среднем на 25%, и мы в том числе сделали так, чтобы нагрузка на сеть не отразилась на качестве связи».

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теги: ВымпелКом Московская область Московский регион билайн развитие сетей

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