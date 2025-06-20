Развитие сетей: МегаФон в Московской области - оператор подписал соглашение с правительством МО

MForum.ru
20.06.2025,
Подписания подобных договоренностей стали практически обязательным элементом деятельности для операторов сотовой связи. МегаФон сообщает о подписанном соглашении с властями Московской области.
В рамках этого соглашения оператор сможет принять участие в "цифровой трансформации и переводе на российское ПО ключевых предприятий в сфере ЖКХ". В июне 2024 года утвержден расширенный перечень организаций МО, который предстоит замещать ПО российскими "аналогами". Это не только непосредственно замена ПО, но и обучение персонала, построение системы техподдержки и сопровождения.
Другая сторона сотрудничества - проекты в сфере экомониторинга. В частности, будут введены в эксплуатацию новые посты экомониторинга на территории области.
Будут внедряться M2M-решения для управления и контроля за инфраструктурными объектами региона. МегаФон и до этого устанавливал "умные датчики", например, в 500 котельных в Московской области, в густонаселенных городских округах. Эти устройства контролируют показатели температуры воды и давления в трубах. О выявленных отклонениях платформы присылают оповещения инженерам (если, конечно, сеть сотовой связи не отключена в этот момент).
МегаФон обеспечил связью экономическую зону Дубна, модернизировал сеть в "наукограде" Пущино, где проводят исследования в области биологии. Усилиями оператора телеком-инфраструктура развивается в госпитале Лапино и Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля.
«Успешно реализованные компанией инициативы в Московской области — это крепкий фундамент для расширения нашего сотрудничества. Следующим этапом взаимодействия МегаФона и правительства МО станет внедрение существенно более сложных решений, направленных на выстраивание устойчивой цифровой экономики области. Убеждён, что наше партнёрство послужит примером для других регионов страны в реализации масштабных программ», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
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теги: МегаФон Московская область правительство правительством развитие сетей
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