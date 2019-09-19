Телеком: МегаФон вложит в цифровизацию Новосибирской области 4.5 млрд рублей

19.09.2019, MForum.ru

МегаФон подписал соглашение о взаимодействии с правительством Новосибирской области. МегаФон обещает инвестировать в "создание цифровой среды" в области более 4.5 млрд рублей в период с 2019 по 2021 годы.

Одним из проектов МегаФона в Новосибирске станет расширение покрытия NB-IoT. Также средства будут инвестироваться в расширение покрытия сетей 2G/3G/LTE оператора на территории области, включая отдаленные населенные пункты. В частности, до конца 2019 года планируется запустить или обновить оборудование сотовой связи в 40 населенных пунктах области.

Предусматривается запуск ЦОД модульного типа мощностью 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт.

«Новосибирск для МегаФона — знаковый город, ведь именно здесь в 2012 году нами была запущена первая сеть 4G в России. С тех пор проникновение услуг связи и телематики в промышленности, логистике, торговле, образовании только увеличивается – сегодня более 98% компаний используют те или иные решения связи в своей работе. Новым соглашением с Новосибирской областью мы открываем, по сути, масштабный проект по созданию цифровой среды следующего уровня, основу которой составят инновационная сеть «Интернета вещей» для работы «умных» городов и масштабируемый ЦОД, который возьмет на себя обработку огромного массива данных», — заявил директор по региональному развитию МегаФона Андрей Шишковский.

пресс-релиз компании МегаФон

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теги: телеком МегаФон Новосибирск Новосибирская область