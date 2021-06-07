Региональное сотрудничество: Билайн подписал соглашение с правительством республики Татарстан

07.06.2021, MForum.ru

Договор подразумевает долгосрочное взаимодействие в сфере развития цифровой экономики на территории республики. Такие договоры Вымпелком заключил с главами уже нескольких десятков российских регионов. Если судить по однотипным сообщениям компании, содержание подобных договоренностей типовое.

В частности, будет продолжать наращиваться сеть оператора Вымпелком, а также внедряться элементы "умного города". Технологии анализа данных, которыми располагает Билайн задействуют в том числе для повышения качества жизни граждан и так далее, включая применение AI для увеличения туристического потока.

К сожалению компания не сообщает какую сумму планирует инвестировать в развитие своего бизнеса в Татарстане.

Рустам Минниханов и Александр Торбахов, фото пресс-службы президента республики Татарстан

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан:

«Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию. Наши партнеры из "Вымпелком" имеют огромный опыт в части цифровизации. Мы высоко ценим возможность развивать наше сотрудничество».

Александр Торбахов, Генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Цифровизация сегодня – уже не просто модное слово, а гигиенический фактор развития государства. Республика Татарстан является одним из лидеров в этой сфере, и мы уверены, что большой опыт и экспертиза Билайна в работе с большими данными, машинным обучением, искусственным интеллектом, облачными сервисами и телекоммуникационными платформами, а также наши решения в рамках концепции "умный город" помогут сделать жизнь граждан республики комфортнее и безопаснее».

Кроме того, Билайн пригласил 30 студентов из Татарстана на стажировку с возможностью разработки инновационных продуктов и участия в образовательных программах «Вымпелком».

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