Региональное сотрудничество: Билайн подписал соглашение с правительством республики Татарстан

MForum.ru
07.06.2021,
Договор подразумевает долгосрочное взаимодействие в сфере развития цифровой экономики на территории республики. Такие договоры Вымпелком заключил с главами уже нескольких десятков российских регионов. Если судить по однотипным сообщениям компании, содержание подобных договоренностей типовое.
В частности, будет продолжать наращиваться сеть оператора Вымпелком, а также внедряться элементы "умного города". Технологии анализа данных, которыми располагает Билайн задействуют в том числе для повышения качества жизни граждан и так далее, включая применение AI для увеличения туристического потока.
К сожалению компания не сообщает какую сумму планирует инвестировать в развитие своего бизнеса в Татарстане.
Рустам Минниханов и Александр Торбахов, фото пресс-службы президента республики Татарстан
Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан:
«Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию. Наши партнеры из "Вымпелком" имеют огромный опыт в части цифровизации. Мы высоко ценим возможность развивать наше сотрудничество».
Александр Торбахов, Генеральный директор ПАО «Вымпелком»:
«Цифровизация сегодня – уже не просто модное слово, а гигиенический фактор развития государства. Республика Татарстан является одним из лидеров в этой сфере, и мы уверены, что большой опыт и экспертиза Билайна в работе с большими данными, машинным обучением, искусственным интеллектом, облачными сервисами и телекоммуникационными платформами, а также наши решения в рамках концепции "умный город" помогут сделать жизнь граждан республики комфортнее и безопаснее».
Кроме того, Билайн пригласил 30 студентов из Татарстана на стажировку с возможностью разработки инновационных продуктов и участия в образовательных программах «Вымпелком».
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теги: телеком Вымпелком Билайн региональное сотрудничество развитие в регионах республика Татарстан
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