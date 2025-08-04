Развитие сетей: Билайн в Татарстане - к сети 4G подключен еще 61 населенный пункт

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Татарстане - к сети 4G подключен еще 61 населенный пункт

04.08.2025, MForum.ru

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 61 малый населенный пункт в 29 районах Татарстана.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:

  • Азнакаевский район – Чекан, Чемодурово;
  • Аксубаевский район – Новая Киреметь;
  • Актанышский район – Татарские Ямалы;
  • Алексеевский район – Сухие Курнали;
  • Алькеевский район – Родники, Старая Тахтала;
  • Альметьевский район – Бута, Новое Суркино, Сабанче;
  • Апастовский район – Нижний Биябаш;
  • Арский район – Верхний Азяк, Нуса, Сердебаш, Старый Кырлай, Янга-Сала;
  • Бавлинский район – Николашкино, Ташлы;
  • Балтасинский район – Кушкетбаш;
  • Бугульминский район – Андреевка, Ключи, Победа, Ростовка, Чирково;
  • Высокогорский район – Суксу;
  • Елабужский район – Большое Елово;
  • Заинский район – Кармалка, Сарсаз-Багряж, Шикмамаево;
  • Зеленодольский район – Утяшки;
  • Камско-Устьинский район – Балтачево;
  • Кукморский район – Битлянгур, Туркаш, Чарли;
  • Лениногорский район – Ивановка;
  • Мамадышский район – Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Сотово, Старая Чабья, Уразбахтино, Чаксы;
  • Нурлатский район – Бутаиха, Вишневая Поляна;
  • Пестречинский район – Белкино, Кобяково, Надеждино;
  • Рыбно-Слободский район – Иванаево, Шестая Речка;
  • Сабинский район – Верхние Шитцы, Уют;
  • Сармановский район – Сарысаз-Такерман;
  • Тетюшский район – Кляшево, Чувашское Черепаново;
  • Тукаевский район – Авлаш, Кырныш, Новый Мусабай;
  • Черемшанский район – Лагерка;
  • Чистопольский район – Булдырь, Нарат-Елга, Татарский Толкиш;
  • Ютазинский район – Байряки-Тамак.

Подключения проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, который реализуется по инициативе Минцифры. В проект включены населенные пункты с населением менее 500 человек.

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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей республика Татарстан республика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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