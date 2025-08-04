Развитие сетей: Билайн в Татарстане - к сети 4G подключен еще 61 населенный пункт

04.08.2025, MForum.ru

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 61 малый населенный пункт в 29 районах Татарстана.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:

Азнакаевский район – Чекан, Чемодурово;

Аксубаевский район – Новая Киреметь;

Актанышский район – Татарские Ямалы;

Алексеевский район – Сухие Курнали;

Алькеевский район – Родники, Старая Тахтала;

Альметьевский район – Бута, Новое Суркино, Сабанче;

Апастовский район – Нижний Биябаш;

Арский район – Верхний Азяк, Нуса, Сердебаш, Старый Кырлай, Янга-Сала;

Бавлинский район – Николашкино, Ташлы;

Балтасинский район – Кушкетбаш;

Бугульминский район – Андреевка, Ключи, Победа, Ростовка, Чирково;

Высокогорский район – Суксу;

Елабужский район – Большое Елово;

Заинский район – Кармалка, Сарсаз-Багряж, Шикмамаево;

Зеленодольский район – Утяшки;

Камско-Устьинский район – Балтачево;

Кукморский район – Битлянгур, Туркаш, Чарли;

Лениногорский район – Ивановка;

Мамадышский район – Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Сотово, Старая Чабья, Уразбахтино, Чаксы;

Нурлатский район – Бутаиха, Вишневая Поляна;

Пестречинский район – Белкино, Кобяково, Надеждино;

Рыбно-Слободский район – Иванаево, Шестая Речка;

Сабинский район – Верхние Шитцы, Уют;

Сармановский район – Сарысаз-Такерман;

Тетюшский район – Кляшево, Чувашское Черепаново;

Тукаевский район – Авлаш, Кырныш, Новый Мусабай;

Черемшанский район – Лагерка;

Чистопольский район – Булдырь, Нарат-Елга, Татарский Толкиш;

Ютазинский район – Байряки-Тамак.

Подключения проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, который реализуется по инициативе Минцифры. В проект включены населенные пункты с населением менее 500 человек.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей республика Татарстан республика

--