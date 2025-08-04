Развитие сетей: Билайн в Татарстане - к сети 4G подключен еще 61 населенный пункт

MForum.ru
04.08.2025,
Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 61 малый населенный пункт в 29 районах Татарстана.
4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:
Подключения проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, который реализуется по инициативе Минцифры. В проект включены населенные пункты с населением менее 500 человек.
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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей республика Татарстан республика
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