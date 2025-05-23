Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - оператор завершил работы по модернизации инфраструктуры связи в Набережных Челнах

MForum.ru
23.05.2025,
Оператор сообщает о модернизации трети базовых станций в Набережных Челнах. Благодаря проведенным работам улучшения распространились на территорию, где живет более 200 тысяч людей.
По данным МегаФон, за год в Набережных Челнах потребление интернет-трафика выросло на 16%, это больше, чем в Казани, где он подрос на 11%. Наиболее активное пользование наблюдается в Центральном районе, особенно в 38-м и 40-м комплексах.
В марте 2025 года оператор приступил к рефармингу частот 3G для их переиспользования в сети LTE. Часть диапазона решили сохранить для поддержки покрытия 3G.
По данным оператора, после завершения модернизации, медианная скорость передачи данных мобильного интернета МегаФон в Набережных Челнах составляет 33 Мбит/с.
«Рефарминг — важный инструмент в нашем арсенале. За счёт более эффективного управления частотным спектром мы без строительства дополнительных базовых станций улучшаем качество связи. Как итог, удается избежать задержек при использовании мобильного интернета даже при большом количестве пользователей. С начала года аналогичные работы прошли в Елабуге, Чистополе и в небольших населённых пунктах десяти районов республики», — отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.
Как показывает big data оператора, активнее других пользуются мобильным интернетом челнинцы в возрасте 35-44, потребляя более 40% от всего интернет-трафика. На втором месте - абоненты 45-54 лет, на их долю приходится 22%. На молодежь от 25 до 34 лет приходится только 17% трафика. Мне этот расклад кажется удивительным. Было бы, конечно, интересно взглянуть на демографическую ситуацию в Набережных Челнах, возможно там мало молодежи в возрасте 25-34?
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теги: развитие сетей Татарстан МегаФон
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