Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции МегаФон развернуты в 5 районах

19.09.2025, MForum.ru

Новое оборудование МегаФона охватывает территорию, где суммарно проживает более 8 тысяч человек. За последние три месяца инженеры оператора запустили базовые станции в деревнях Калмурзино, Качкиново, селах Аю, Кильдебяк, Зюри, Верхний Такермен, Верхний Байлар, Тлянче-Тамак, Большая Шильна, поселках Юртово, Сосновый Бор.

Численность населения в этих местах составляет от 160 до 3000 человек. В теплое время года количество абонентов вблизи поселений увеличивается в 2–3 раза за счет дачников, гостей из городов республики и автотуристов. Одни населенные пункты окружены садовыми товариществами, другие примыкают к федеральным трассам М-7 и М-12.

Объекты связи работают в нескольких диапазонах. "Средние и низкие диапазоны частот обеспечивают емкость сети и скорость интернета до 100 Мбит/с, а также отвечают за покрытие и передачу LTE-сигнала, в том числе внутри зданий. Благодаря оборудованию оператора жители поселков и отдыхающие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, оплачивать счета, пользоваться мессенджерами, а также подключать устройства умного дома.

«За последний год количество умных приборов, подключённых к нашей сети в районах Татарстана, выросло на 37%. Кроме того, активное использование современных технологий сельчанами подтверждается постоянным ростом интернет-трафика. Для многих сельских жителей мобильная связь стала основным способом общения и получения необходимых услуг. Это важный стимул для непрерывного развития телекоммуникационной инфраструктуры. С начала года мы построили новые базовые станции в более чем 35 сельских поселениях, и работы по расширению сети продолжаются», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

