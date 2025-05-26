Драйв-тесты: В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе

MForum.ru
26.05.2025,
Компания DMTel представила результаты очередного драйв-теста. На этот раз он проходил на территории Северо-Кавказского федерального округа – в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чеченская республика, Ставропольский край. Длина маршрута составила порядка 6600 км. После запуска сети T2 в Ставропольском крае в марте 2025 было проведено дополнительное исследование.
Стоит отметить, что показатели практически всех операторов значительно более низкие, чем максимально возможные.
Билайн лидирует по итогам драйв-теста на Северном Кавказе с существенным отрывом от конкурентов по покрытию, мобильному интернету (в основном из-за высоких показателей Http UL) и по качеству голосовых услуг. Хорошо Билайн работает и с WhatsApp (максимальная доля успешных соединений при голосовых вызовах в движении по автодорогам).
Технический директор Южного региона Билайн Евгений Ключев:
«Трасса «Кавказ» связывает популярные курорты многих регионов Юга, начиная с Кавказских Минеральных Вод и заканчивая достопримечательностями древнего Дербента. Мы строим новые базовые станции с учетом растущего турпотока, чтобы гости Юга могли делиться своими впечатлениями в режиме онлайн и в дороге проводили время с комфортом – слушали музыку, без проблем ориентировались на местности, оставались на связи с близкими. Высокая оценка экспертов DMTEL отражает результат большой работы наших технических специалистов по развитию сети Билайн на Юге России».
МегаФон и МТС добились близких показателей, услуги МегаФон чуть более качественные, как по части интернета, так и по части голоса, но по покрытию он уступает МТС.
Отдельно стоит отметить Ставропольский край. Здесь Билайн также лидирует, вторую группу формируют T2 и МегаФон, с причем показатели T2 лучше, чем у МегаФона. А МТС в этом регионе лишь на 4-м месте.
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теги: развитие сетей Татарстан МегаФон
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