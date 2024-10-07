Качество услуг: МТС и Билайн - лучшие по данным драйв-теста DMTEL в парках Москвы

07.10.2024, MForum.ru

DMTEL провела тесты мобильного интернета там, где обычно их не проводят - в парках Москвы. Вашему вниманию - отчет и основные цифры.

Парки, как и любая другая "зеленка" - традиционно серьезное испытание качества радиопокрытия, особенно в летнее время.

Маршруты драйв-теста показаны желтым цветом. Мониторинг производился вдоль пешеходных и велосипедных дорожек 30-ти парков в Москве в период с 19 июня по 21 августа 2024 года. Общая длина маршрута тестирования - около 700 км.

Единая интегральная оценка включала интегральную оценку качества услуг мобильного интернета и доступности радиосети.

Все единые оценки оказались заметно ниже потенциального максимума в 1000 баллов, то есть у всех операторов выявлены те или иные проблемы в обеспечении услугами московских парков.

Парки, как и любая другая "зеленка" - традиционно серьезное испытание качества радиопокрытия, особенно в летнее время.

Маршруты драйв-теста показаны желтым цветом. Мониторинг производился вдоль пешеходных и велосипедных дорожек 30-ти парков в Москве в период с 19 июня по 21 августа 2024 года. Общая длина маршрута тестирования - около 700 км.

Единая интегральная оценка включала интегральную оценку качества услуг мобильного интернета и доступности радиосети.

Все единые оценки оказались заметно ниже потенциального максимума в 1000 баллов, то есть у всех операторов выявлены те или иные проблемы в обеспечении услугами московских парков.

Итоговые оценки показаны на картинке 2.

Как видим, МТС занял первое место интегрально с показателем 555 из 1000. При этом оператору удалось показать лучшее качество мобильного интернета.

В целом ситуация в парках такая - есть два лидера, МТС (555) и Билайн (549), с весьма заметным отрывом от них следует МегаФон (313) и совсем уже скромные показатели - у Tele2 (182).

Анализ качества услуг различных сервисов передачи данных показывает значимое отличие в услугах, предоставляемых МТС и Билайном с одной стороны и МегаФоном и Tele2 с другой стороны.

Билайн и МТС показали примерно равное качество отгрузки видео с Youtube, МТС лидирует по средним доступным скоростям мобильного интернета, как по DL, так и по UL, также близки показатели МТС и Билайна по качеству пользовательского опыта при Web-браузинге в парках.

Tele2 проигрывает всем другим операторам по всем сравниваемым показателям.

Загрузка данных из сети (HTTP DL)

🔴 В лидерах МТС, как по средним скоростям, так и по показателям в нижней и верхней дециле. В частности, в сети МТС 90% значений скоростей - выше 10 Мбит/c, что заметно больше, чем у конкурентов. В части предельных скоростей также лидирует МТС - 10% скоростей - выше 126 Мбит/c.

🟡 Билайн демонстрирует показатели, близкие тем, что у МТС. 10% скоростей - выше 123 Мбит/с, 90% - выше 6 Мбит/c.

🟢 У МегаФона показатели скромнее 90% - выше 5 Мбит/с; 10% - выше 118 Мбит/с.

⚫️ Tele2 вновь на 4-й позиции - 2 Мбит/c и 83 Мбит/c, соответственно. Теле2 заметно уступает конкурентам по скоростным характеристикам, включая стабильность.

В сети МТС практически на всем маршруте отмечены скорости, достаточные для успешного воспроизведения видео высокой четкости в форматах HD 1280x720 или Full HD 1920x1080 и просмотра контента WEB-страниц: доли скоростей ниже 4 Мбит/с составляют около 3%, что заметно меньше, чем в сетях конкурентов. В части стабильности скоростей МТС также демонстрирует наилучший результат, заметно опережая конкурентов. В сети МТС доля значений ниже 1 Мбит/с составляет 0.38%, что характеризует высокую стабильность скоростей практически на всем маршруте.

В сетях Билайна и МТС доли сессий с “замираниями” изображения при воспроизведении видео с ресурса YouTube не превышают 4%. В сети МегаФона доли сессий с “замираниями” изображения составляет около 13%, а в сети Теле2 – около 60%.

По качеству мобильного интернета из 30 парков можно выделить следующие: Долина реки Сетунь, Екатерининский Парк, Парк Лефортово, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Северного речного вокзала и Сад Эрмитаж. На территории перечисленных парков в сетях всех операторов не менее 90% значений скоростей загрузки данных (Downlink) выше 10 Мбит/с, при этом отсутствуют скорости ниже 1 Мбит/с.

Масштабное использование технологии LTE, а также функции агрегации частотных радиоканалов LTE CA, режима разнесения антенн MIMO и модуляции высокого порядка (64QAM и 256QAM) отмечено во всех сетях. В сети Билайна используется только технология LTE. В сети МТС технология LTE используется практически на всем маршруте драйв-теста: относительная продолжительность времени использования технологии LTE составляет почти 100% (99.75%). В сетях МегаФона и Теле2 доли времени использования технологии LTE заметно меньше и составляют около 93% и 87% соответственно.

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Загрузка данных в интернет - UPLINK

В сети МТС отмечено наилучшее значение показателя средней скорости загрузки данных в интернет (HTTP UL). Билайн уступает МТС, но опережает МегаФон и Теле2 в части показателя средней скорости. В сети Теле2 значение данного показателя существенно меньше, чем у конкурентов.

Драйв-тесты. Доступность радиосети

Для расчета интегральной оценки доступности радиосети используется показатель Radio Network Availability, характеризующий возможность подключения к сети оператора.

По этому показателю лидирует Билайн, далее, по убыванию показателя доступности - МТС, МегаФон, Теле2. Разрыв в показателях между операторами заметный, например, доступность радиосети Билайн обеспечивает в полном объеме в 23 парках из 30, а Tele2 лишь в 15 парках.

Выводы делаем сами, все вполне наглядно и очевидно. Кому интересны детали анализа тестов, - смотрите полный отчет DMTEL, я его выложил в канале @abloud62

А напоследок - фото мобильного комплекса Nemo Walker Air с помощью которого были собраны данные.

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теги: драйв-тесты качество сетей качество услуг DMTEL связь в парках

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