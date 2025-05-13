Развитие сетей: ВымпелКом в Татарстане - сеть была модернизирована в терминале 2 международного аэропорта Казань

MForum.ru
13.05.2025,
Билайн модернизировал сеть в Терминале 2 международного аэропорта Казань. В рамках проведенных работ было развернуто и запущено в работу indoor-решение на двух этажах обновленного пассажирского терминала. Новая базовая станция обеспечивает во всех зонах терминала 2 покрытие 4G/LTE и передачу голоса в режиме VoLTE.
Модернизация сети позволила увеличивать ее емкость, что важно на таких объектах, как аэропорты, когда пассажиропоток временами возрастает в разы.
Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:
«Модернизация сети в ключевых транспортных узлах – это не только повышение удобства для пассажиров, а важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Особенно значимо такое обновление в аэропортах, которые являются визитной карточкой города. Мы стали одними из первых, кто предложил улучшенные мобильные услуги в Терминале 2 международного аэропорта «Казань». Стабильная связь важна как для бизнес-коммуникаций, так и для комфорта путешественников. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент, находясь в аэропорту, мог свободно пользоваться быстрым интернетом, оставаться на связи с близкими, друзьями и коллегами».
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Татарстан
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