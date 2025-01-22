Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - LTE пришло в села Каркали, Шильнебаш, Ямаш и ряд соседних

22.01.2025, MForum.ru

Инженеры компании МегаФон развернули базовые станции в 3-х селах Лениногорского, Тукаевского и Альметьевского районов республики Татарстан. По данным компании, обеспечены средние скорости - 50 Мбит/c. Кроме сел Каркали, Шильнебаш и Ямаш, в зоне покрытия оказался ряд соседних деревень, названия которых оператор не сообщил.

Базовые станции поддерживают работу в "среднечастотном и низкочастотном" диапазоне.

«Жизнь в сельской местности не менее интересная и насыщенная, чем в городе. И технологии позволяют делиться ей с другими. Скорость 50 Мбит/с дает возможность загрузить двухминутное видео в Сеть за четыре секунды. Потребность жителей татарстанских сел в мобильном интернете подтверждается динамикой его использования. За последний год среднемесячный дата‑трафик на абонента в районах увеличился на 15%», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Жители Шильнебаша - рекордсмены по использованию мобильного интернета, они генерируют свыше 1 тыс. ГБ трафика данных в неделю.

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теги: МегаФон развитие сетей республика Татарстан

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