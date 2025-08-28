Развитие сетей: МегаФон в Московской области - рост скорости доступа могут ощутить до миллиона жителей ближнего Подмосковья

28.08.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении 1-го этапа большой программы рефарминга в Московской области. С начала 2025 году была проведена модернизация сотни БС в крупных городских округах ближнего Подмосковья. По заявлению компании МегаФон, это позволило увеличить среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%.

В последние годы рефарминг как правило подразумевает полное переиспользование частот 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, в сети 3G всё ещё работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платёжные терминалы, системы навигации и другие решения для города и жилых домов. В качестве компромисса специалисты МегаФона сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), то есть решение, которое динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если она растёт, например, в сети 3G, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс LTE для работы с устройствами 3G и наоборот.

Рефарминг коснулся семи крупнейших городских округов: Долгопрудного, Мытищ, Королёва, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец. Это позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить жителям более быстрый и стабильный мобильный интернет даже в часы пик.

«Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения МегаФона.

Весной МегаФон завершил масштабный рефарминг сети в Москве, проходивший в три этапа: инженеры модернизировали несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых элементов модернизации стал алгоритм автоматического перераспределения трафика, который каждые 15 минут обновляет данные о нагрузке на базовых станциях и переводит абонентов в менее загруженный слой сети в том или ином диапазоне частот.

Программа рефарминга на сетях МегаФон проходит и в других частях России — она уже охватила 75 регионов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Московская область развитие сетей

--