Развитие сетей: МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей

20.06.2025, MForum.ru

Соответствующее соглашение подписали гендиректор МТС Инесса Галактионова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Соглашение предусматривает инвестиции в размере около 7 млрд руб до конца 2030 года.

На что пойдут эти средства?

В рамках соглашения в 2025-2030 году планируется реализовать 7 проектов:

🎈 Строительство ЦОД в Наро-Фоминске. Речь о модульном ЦОД МТС вместимостью до 1200 высоконагруженных серверных стоек, что должно повысить качество, скорость и доступность ИКТ услуг в ЦФО.

🎈 Развитие инфраструктуры связи МТС в регионе, включая строительство опорных и распределительных ВОЛС, развитие и модернизации сетей фиксированной и мобильной связи.

🎈 Создание ИКТ-инфраструктуры в 5-ти Государственных индустриальных парках Подмосковья (ГИП). МТС выступит партнером в проектах комплексной цифровизации зданий и территорий.

🎈 Покрытие связью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), Компания установит БС для покрытия трассы протяженностью 45 км.

🎈 Масштабирование системы мониторинга теплоснабжения и учета в ЖКХ. Это уже второй этап проекта МТС по оснащению датчиками температуры и давления ЦТП с последующей передачей данных в Ведомственную информационную систему мониторинга выдачи и исполнения технических условий (ВИС МВИТУ) в городах Подмосковья. Будет проведена модернизации общедомовых приборов учета в МКД и на «социально-значимых объектах».

🎈 Предоставление сервисов геоаналитики. Расширение использования сервисов геоаналитики (МТС Геоэффект) на основе анализа больших данных, что позволит эффективнее планировать развитие региона – помогать в принятии оптимальных решений при строительстве жилья, социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры, создании рекреационных и туристических зон.

🎈 Импортзамещение сервисов онлайн-коммуникации за счет внедрения платформ МТС Линк и VINTEO для деловых коммуникаций, обучения, совместной работы, для крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий в различных сферах, включая образование, медицину и ЖКХ.

«МТС активно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру Подмосковья. С 2013 года мы подписываем с правительством Московской области уже третье соглашение о развитии телеком-инфраструктуры. На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 года включительно около 7 миллиардов рублей в семь проектов», - подчеркнула генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Предыдущие соглашения о развитии телеком-инфраструктуры региона были заключены сторонами в 2013 и 2016 годах.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Московская область развитие сетей МТС

--