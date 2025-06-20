Развитие сетей: МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей

MForum.ru
20.06.2025,
Соответствующее соглашение подписали гендиректор МТС Инесса Галактионова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Соглашение предусматривает инвестиции в размере около 7 млрд руб до конца 2030 года.
На что пойдут эти средства?
В рамках соглашения в 2025-2030 году планируется реализовать 7 проектов:
🎈 Строительство ЦОД в Наро-Фоминске. Речь о модульном ЦОД МТС вместимостью до 1200 высоконагруженных серверных стоек, что должно повысить качество, скорость и доступность ИКТ услуг в ЦФО.
🎈 Развитие инфраструктуры связи МТС в регионе, включая строительство опорных и распределительных ВОЛС, развитие и модернизации сетей фиксированной и мобильной связи.
🎈 Создание ИКТ-инфраструктуры в 5-ти Государственных индустриальных парках Подмосковья (ГИП). МТС выступит партнером в проектах комплексной цифровизации зданий и территорий.
🎈 Покрытие связью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), Компания установит БС для покрытия трассы протяженностью 45 км.
🎈 Масштабирование системы мониторинга теплоснабжения и учета в ЖКХ. Это уже второй этап проекта МТС по оснащению датчиками температуры и давления ЦТП с последующей передачей данных в Ведомственную информационную систему мониторинга выдачи и исполнения технических условий (ВИС МВИТУ) в городах Подмосковья. Будет проведена модернизации общедомовых приборов учета в МКД и на «социально-значимых объектах».
🎈 Предоставление сервисов геоаналитики. Расширение использования сервисов геоаналитики (МТС Геоэффект) на основе анализа больших данных, что позволит эффективнее планировать развитие региона – помогать в принятии оптимальных решений при строительстве жилья, социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры, создании рекреационных и туристических зон.
🎈 Импортзамещение сервисов онлайн-коммуникации за счет внедрения платформ МТС Линк и VINTEO для деловых коммуникаций, обучения, совместной работы, для крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий в различных сферах, включая образование, медицину и ЖКХ.
«МТС активно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру Подмосковья. С 2013 года мы подписываем с правительством Московской области уже третье соглашение о развитии телеком-инфраструктуры. На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 года включительно около 7 миллиардов рублей в семь проектов», - подчеркнула генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Предыдущие соглашения о развитии телеком-инфраструктуры региона были заключены сторонами в 2013 и 2016 годах.
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теги: Московская область развитие сетей МТС
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