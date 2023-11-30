Развитие сетей: Tele2 завершила очередной этап модернизации инфраструктуры в метрополитене Москвы

MForum.ru
30.11.2023,
Работа проделана объемная, по данным компании, с начала 2023 года Tele2 развернула 72 базовые станции и проложила излучающий кабель на протяжении более 195 км тоннелей в двухпутном исчислении – каждый путь идет в отдельном тоннеле, поэтому кабеля нужно вдвое больше, чем суммарное расстояние между станциями, которые связаны туннелями. С завершением этой работы, Tele2 заявляет о повсеместном присутствии в столичном метро – на всех станциях, перегонах, на эскалаторах и в переходах.
Московское метро обслуживает ежедневно миллионы пассажиров, в октябре средний показатель составлял 7,71 млн поездок в день. Ежегодно растут показатели активности пользования сотовой связью в метро, прежде всего, мобильным интернетом. В частности, за период с января по август 2023 года потребление трафика в московском метро абонентами Tele2 выросло на 21% - такие цифры получены с помощью Big Data компании.
В 2023 году Tele2 совершенствовала связь в перегонах между станциями Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линий московского метро. Всего в этих перегонах было задействовано 136,4 км излучающего кабеля. Еще 43,5 км туннелей были снабжены кабелем, обеспечивающим покрытие новые участки и станции БКЛ, 15,2 км – задействованы для модернизации связи в перегонах между существующими станциями Большой кольцевой линии от Хорошевской до Савеловской.
Всего за 2023 год Tele2 построила в московском метро более 72 BS, включая обеспечение покрытием 14-ти новых станций подземки (9 из них приходятся на БКЛ, 2 – на Солнцевскую линию, 3 – на Люблинско-Дмитровскую). На всех старых станциях необходимое оборудование было размещено ранее, так что базовые станции и другая необходимая инфраструктура ставились в основном на новых станциях и там, где нужно было улучшить связь в туннелях. Целью модернизации было – обеспечение повсеместной и бесперебойной связи.
Российские операторы пришли к модели сотрудничества в метро, когда инфраструктура излучающего кабеля строится и используется совместно на базе совместного использования излучающего кабеля, который работает в широком диапазоне частот. В частности, Tele2 в основном эксплуатирует в метро такие слои сети как LTE800, UMTS2100 (3G) и LTE2100, поддерживая агрегацию частот в LTE. По оценкам оператора, возможностей модернизированной сети Tele2 достаточно, чтобы абоненты могли не только заходить на сайты и обмениваться сообщениями в мессенджерах, но и смотреть видео «без тормозов», слушать музыку.
Работы 2023 года – это продолжение того, что Tele2 делала в московской подземке в 2022 году. За прошлый год оператор модернизировал инфраструктуру и улучшил покрытие на Калининской и Калужско-Рижской линиях, на станциях от Косино до Некрасовки Некрасовской линии и на участке от Выхино до Котельников Таганско-Краснопресненской линии.
Tele2 заявляет о завершении модернизации сети в московском метро.
Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:
«Технический департамент провел масштабную модернизацию телеком-инфраструктуры Tele2 в Московском метрополитене на всех участках объекта: в вестибюлях, на эскалаторах, станциях и в перегонах. Это был сложнейший проект: работы можно вести только ночью, когда метрополитен закрыт для посещения пассажиров. Теперь клиенты оператора гарантированно пользуются устойчивой голосовой связью и интернетом Tele2 в любой точке метро. В последующие годы мы продолжим улучшать связь в Московском регионе и работать над стратегически важными для компании и москвичей объектами».
Вашему вниманию - несколько фотографий из московского метро с оборудованием Tele2, любезно предоставленные пресс-службой оператора:
"Гребешок" под потолком - распространенный вид многодиапазонной антенны, которую использует Tele2 в московском метро. Она обслуживает слои LTE2600, LTE2100, LTE800 и UMTS2100. Как правило, несколько таких антенн подключают к одному сектору базовой станции, обслуживающему вестибюль, подземную часть входа на станцию и эскалатор.
Два больших металлических ящика - это климатические шкафы, в которых установлено телекоммуникационное оборудование (системный модуль, системное питание и оборудование, которое обеспечивает работу сети в аварийной ситуации). Сбоку на стойках - радиомодули (ближняя к нам) и щит питания (дальняя). Наверху – комбайнеры.
Выносной сектор базовой станции, который подключен к сегменту излучающего кабеля, обеспечивая часть покрытия в тоннеле – от трети до половины туннеля. В комплект входят радиомодули, щит питания, в правом нижнем углу – система питания радиомодулей.
Для установки излучающего кабеля его моток перевозят на мотовозе, который предоставляет метрополитен. Кабель разматывают вдоль рельсов на участке, где его требуется установить, а затем монтируют на опорах вдоль стены туннеля.
Еще не эксплуатируемый фрагмент туннеля, ведущий на станцию, которая готовится к открытию. За несколько дней до открытия на объект прибывает комиссия из мэрии Москвы и руководство метрополитена. Проверяется качество всех работ, включая качество связи всех операторов. Стрелкой на фото показан излучающий кабель, смонтированный специалистами Tele2.
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теги: развитие сетей связь в метро излучающий кабель Tele2
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