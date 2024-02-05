Развитие сетей: Tele2 за 2023 году установила более 6 тысяч базовых станций

05.02.2024, MForum.ru

Представляю вашему вниманию ряд интересных цифр, характеризующих развитие сети Tele2. Самая интересная - 6 тысяч базовых станций, развернутых в 2023 году. Достаточно красноречивое число, которое уже не объяснишь остатками на складах. Впору признать, что российские операторы все же сохраняют возможности, как закупки базовых станций, высвобождающихся в рамках свопов в других странах, так и у китайских вендоров "второго и третьего эшелона". А также могут активировать оборудование. Каким из способов получения базовых станций пользовался Tele2 я не знаю, но главное то, что продолжалось развитие сети, причем темпами выше, чем у некоторых других операторов "большой четверки".



фото - пресс-службы Tele2

Кроме того, компания Tele2 сообщает, что улучшила голосовую связь и интернет в 69 регионах присутствия (во всех, где действует компания) и завершила большой проект по модернизации сетей в метро в Москве и в Санкт-Петербурге. Оператор отмечает лучшие результаты по скорости загрузки мобильных данных и по доле успешных интернет-соединений в населенных пунктах Ленобласти. Тесты качества связи проводил ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Рефарминг

Улучшение связи достигалось, прежде всего, за счет рефарминга, переиспользования частот, которые ранее применялись для сетей 3G / GSM для LTE - в сетях LTE эти частоты позволяют добиваться более эффективного использования спектра, а говоря проще, дают абонентам повышение средних скоростей мобильного доступа к интернету.



фото - пресс-службы Tele2

УЦН

Продолжалось участие Tele2 с Ростелекомом в программе УЦН (устранения цифрового неравенства). В рамках ее реализации Tele2 обеспечила доступом в интернет людей в 254 населенных пунктах с числом жителей от 500 до 2000. Из 6 тысяч установленных за год базовых станций, 2829 - установлены в рамках УЦН 2.0. Tele2 проводит радиочастотное планирование, координирует стройку и пуско-наладку. За 2023 года Tele2 установила 727 объектов в макрорегионе «Волга», 359 – в МР «Сибирь», 368 – на «Урале», 420 – в «Черноземье», 236 – на «Байкале и Дальнем Востоке», 163 – в Северо-Западном макрорегионе, 262 – на «Юге», 263 – в макрорегионе «Центр».

Покрытие

По данным оператора, по итогам года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 98,11% населения, сетями 3G – 94,5%, а 2G – 97,84% жителей. Обратим внимание на то, что покрытие LTE охватывает большую долю населения, чем покрытие GSM - это опровергает распространенный миф о том, что покрытие GSM более обширное, чем у сетей LTE.

Трафик

Трафик в сетях Tele2 с января по декабрь 2023 года увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, что потребовало расширения подсистемы голосовой и пакетной коммутации.



фото - пресс-службы Tele2

Московский регион

В Москве и Московской области за 2023 год в эксплуатацию ввели 247 базовых станций (с учетом 31 объекта, установленного в рамках программы УЦН): 15 приходятся на indoor, 145 – на outdoor (включая 7 БС на трассе М-12) и 87 – на метрополитен. Связь Tele2 улучшилась во всех районах столицы. Из ключевых архитектурных объектов оператор обеспечил связью районные, торговые и бизнес-центры, а также крупные жилые комплексы и парковки.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«В 2024 году технический департамент продолжит активно работать над строительством телеком-инфраструктуры на крупных коммерческих, социальных и жилых объектах. В январе мы уже занялись проектированием объектов в Москве с целью дальнейшего улучшения покрытия. Помимо прочего, в текущем году Московский метрополитен пополнит карту новыми станциями, и наши абоненты первыми смогут оценить доступную связь и скоростной мобильный интернет на протяжении всего пути следования».

В рамках процесса оптимизации операционных расходов Tele2 перенесла 37 московских базовых станций с опор инфраструктурных операторов на собственные. Это позволило добиться льготных условий размещения оборудования связи, снизить затраты компании и создать бóльшие возможности для обеспечения связью клиентов оператора Метро

В ноябре 2023 года технический департамент завершил важный этап модернизации в Московском метрополитене. Для обеспечения связи в перегонах Tele2 установила 87 BS, проложила 195 км излучающего кабеля и оснастила 14 новых столичных станций. Связь улучшилась на Большой кольцевой, Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линиях метрополитена. Также Tele2 реализовала 8 проектов по расширению сети связи в перегонах «Новогиреево-Новокосино» Калининской линии и на участке «Выхино-Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Проект строительства сети также охватил метрополитен Санкт-Петербурга. В апреле Tele2 предоставила клиентам голосовую связь и скоростной мобильный интернет во всех тоннелях метрополитена Северной столицы. Санкт-Петербург стал первым в России городом, где обеспечено полное покрытие метро – мобильный интернет доступен на скорости до 100 Мбит/с.

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Мой комментарий:

6 тысяч новых базовых станций, развернутых Tele2 за год - это солидный результат, который не может не радовать. Конечно, это несравнимо с тем количеством запусков, которые мы наблюдали в 2020-2021 году. Но таковы уж новые реалии в которых оказались российские операторы. Будем надеяться, что ручеек поступления новых BS в Россию не пересохнет, а там, быть может, российская промышленность сумеет произвести что-то, что можно было бы поставить на сеть без риска ее обрушить. Если, конечно, эти изделия не будут стоить как "космический корабль". Понятно, что привычных операторам цен и функциональности в ближайшие годы нам не дождаться, но цена должна быть хотя бы насколько-то сравнимой. Весьма симпатично выглядят цифры по покрытию. Охват населения в 98% это очень высокий результат, поскольку до 100% мы вряд ли когда-либо дойдем без использования прямой сотово-спутниковой связи.



Камчатка, фото - пресс-службы Tele2

Будет интересно посмотреть по результатам драйв-тестов и других исследований, сказывается ли активное развитие оператором Tele2 своих сетей, на качестве его услуг. Удается ли, в частности, удерживать среднюю скорость, ведь потребление трафика, пусть не так бодро как ранее, но все же растет на двузначную цифру, а число базовых станций - нет. В теории, если в России не будут выдаваться новые частоты, то в недалеком будущем, через 2-3 года мы начнем наблюдать ощутимые снижения средних скоростей. Есть определенные надежды на 5G, но поскольку они "завязаны" на российское оборудование и не самый подходящий для этого частотный диапазон, особых надежд на бодрый старт 5G в России пока что нет.

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теги: развитие сетей Tele2

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