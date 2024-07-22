Развитие сетей: Tele2 первой завершила строительство сети вдоль всей автотрассы М-11 Нева

MForum.ru
22.07.2024,
Tele2 сообщает, что первой среди операторов мобильной связи завершила строительства покрытия на новом участке трассы М-11 Нева - объезде Твери. Компания установила 13 базовых станций, поддерживающих стандарты GSM и LTE в частотном диапазоне 1800 МГц. По данным компании, максимально достижимые значения скорости мобильного интернета на трассе достигают 150 Мбит/c. Этим завершено строительство Tele2 на всем протяжении автомагистрали Нева, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.
Установкой оборудования связи занималась башенная компания Tele2 ООО Пилар в рамках соглашения о сотрудничестве Автодора и ПАО Ростелеком. Это соглашение предусматривает строительство антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода дорог и сетей сотовой связи вдоль автотрасс в интересах всех участников рынка.
Обход Твери, фрагмент автотрассы М11 Москва - Санкт-Петербург, фото пресс-службы Tele2
Алексей Дмитриев, технический директор Tele2:
«Трасса М-11 является стратегически важной для Tele2 в вопросе обеспечения качественной связью абонентов оператора. Несмотря на то, что участок в объезд Твери открылся почти на год раньше, чем было запланировано, Tele2 вовремя провела все технические работы по установке телеком-оборудования, и первые путешествующие водители уже могут оценить стабильность и непрерывность соединения».
ООО «Пилар» предлагает возможность аренды мест на технологических площадках с антенно-мачтовыми сооружениями высотой до 250 метров. Портфель башенной компании превышает 19 тысяч объектов на территории РФ.
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теги: развитие сетей связь вдоль автотрасс покрытие автодорог Tele2 Нева
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