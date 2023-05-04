Итоги квартала: Вымпелком показал рост выручки от услуг, рост прибыли и рентабельности

MForum.ru
04.05.2023,
Компания ВымпелКом представила краткий отчет за 1q2023.
Позитив
Что может тревожить:
Остальные показатели
Что касается фиксированного доступа - с ним у билайна ситуация схожая: за год подросла как общая (на 7.3%), так и сервисная (5.3%) выручка, что объясняется прежде всего ростом ARPU на 6.6%, но при этом число пользователей ШПД сократилось на 1.8% до 2,9 млн.
После почти сплошь красных цифр прежних периодов в Вымпелком в целом довольны результатами, отмечают что они лучше тех, которые можно было ожидать, когда шла оценка возможных сценариев в первой половине 2022 года. Отмечают, в частности, рост проникновения мобильного приложения оператора - 36% от активных абонентов, и рост числа абонентов на флагманском тарифе Up - 2,46 млн.
Положительную роль сыграл конвергент - выручка от услуг FTTB/FMC выросла на 5%, доля конвергентных абонентов поднялась на 0.5 п.п. до 5,6%. Это не так много, но эти абоненты продолжают радовать компанию своим временем жизни.
Растет бизнес направление - выручка В2В увеличилась на 5.4%, сервисная - на 4,9%. За этими цифрами стоят, в частности, хорошие результаты торговли Big Data, доходы от этого направления за год выросли на 14,6%. Также выстрелила облачная тема, рост этого сегмента бизнеса компании составил +100% за год.
Воздержусь от общей оценки, цифры говорят сами за себя.
пресс-релиз, pdf
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теги: билайн Вымпелком итоги квартала
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