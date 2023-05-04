Итоги квартала: Вымпелком показал рост выручки от услуг, рост прибыли и рентабельности

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Итоги квартала: Вымпелком показал рост выручки от услуг, рост прибыли и рентабельности

04.05.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом представила краткий отчет за 1q2023.

 

 

Позитив

  • Первое, что замечаешь - небольшой рост сервисной выручки - на 1,9% год к году. Кто-то, конечно, вспомнит об инфляции и посмотрит, что ARPU за год вырос на внушительные 11,2%. Абонентам всех операторов следует быть готовым к продолжению роста расходов.

  • EBITDA компании также приросла на 10,2% до 30 395 млн руб., что, конечно, замечательно, также рентабельность по EBITDA получилась в 43,2% (+5 п.п. гг) - с такими показателями уже не обратишься за поддержкой к регулятору - финансовые показатели радуют глаз.

  • Компания смогла за год немного нарастить охват абонентов покрытием LTE - на 1%, но это уже «тяжелый» процент, как и все проценты выше 90%, за новыми абонентами приходится ходить на территории с низкой плотностью населения. Интересно, этот результат получен, прежде всего, за счет рефарминга или в основном за счет нового строительства?

Что может тревожить:

  • Резкое снижение капиталовложений, вдвое год к году. О сложностях с продолжением закупок оборудования мы говорим часто, не буду повторяться. Это происходит на фоне роста использования данных на пользователя - вот уже и 19 ГБ в месяц (+21,9% в потреблении данных на абонента, MoU), то есть растет нагрузка на сеть, что может в перспективе привести к снижению качества пользовательского опыта. Оператор заявляет, что основная стройка начнется во втором полугодии. Будем надеяться, что у компании получится продолжать компенсировать рост трафика рефармингом инфраструктуры и что средние скорости доступа будет расти или хотя бы не падать.

  • Заметное - на 9,2% год к году или на 4,5 млн сокращение абонентской базы (если сравнивать с 4q2022, то за 1q2023 потеряно 0,8 млн абонентов), в билайн это уже не первый квартал относят к повышению качества абонентской базы. Итог - 44,0 млн абонентов и, вероятно, 4-е место в «большой четверке». Впрочем, пока Ростелеком/Tele2 не представят свои данные по абонбазе об этом можно только догадываться. Хотелось бы понимать, до каких значений может сократиться база в результате повышения ее качества, какие показатели в компании рассматривают как целевые в отношении абонбазы?

Остальные показатели

Что касается фиксированного доступа - с ним у билайна ситуация схожая: за год подросла как общая (на 7.3%), так и сервисная (5.3%) выручка, что объясняется прежде всего ростом ARPU на 6.6%, но при этом число пользователей ШПД сократилось на 1.8% до 2,9 млн.

После почти сплошь красных цифр прежних периодов в Вымпелком в целом довольны результатами, отмечают что они лучше тех, которые можно было ожидать, когда шла оценка возможных сценариев в первой половине 2022 года. Отмечают, в частности, рост проникновения мобильного приложения оператора - 36% от активных абонентов, и рост числа абонентов на флагманском тарифе Up - 2,46 млн.

Положительную роль сыграл конвергент - выручка от услуг FTTB/FMC выросла на 5%, доля конвергентных абонентов поднялась на 0.5 п.п. до 5,6%. Это не так много, но эти абоненты продолжают радовать компанию своим временем жизни.

Растет бизнес направление - выручка В2В увеличилась на 5.4%, сервисная - на 4,9%. За этими цифрами стоят, в частности, хорошие результаты торговли Big Data, доходы от этого направления за год выросли на 14,6%. Также выстрелила облачная тема, рост этого сегмента бизнеса компании составил +100% за год.

Воздержусь от общей оценки, цифры говорят сами за себя.

пресс-релиз, pdf

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теги: билайн Вымпелком итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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