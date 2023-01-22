Отключения сетей: В Эстонии начинается постепенное отключение сети 3G Telia

MForum.ru
22.01.2023,
Telia начинает этот процесс первой, с февраля 2023 года, но и Tele2 с Elisa также планируют отключение 3G, скорее всего, все операторы завершат этот процесс в период 2023-2025.
В феврале и марте 2023 года сеть 3G Telia отключат в Ляэнемаа, Пярнумаа и Рапламаа, в апреле и мае - в Харьюмаа и Таллинне, в сентябре и октябре - в Ида- и Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Сааремаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа и Ярвамаа, в середине ноября - в Тартумаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа.
На текущий момент 99% всего объема мобильных данных в сети Telia в Эстонии проходит через сети LTE/5G. В режиме VoLTE совершается порядка 70% всех голосовых вызовов. Соответственно, сетью 3G пользуются до 30% клиентов компании, теперь для них останется только GSM, что скорее всего негативно отразится на качестве голосовой связи. У эстонского Tele2 таких клиентов - порядка 20%.
Частоты, высвобождаемые в связи с отключением сети 3G оператор переиспользует для LTE или 5G, но пока что оператор не сообщает, когда именно это произойдет.
Это происходит в рамках общего тренда на отключение сетей 3G в мире. Сети 3G отключаются различными операторами в мире, поскольку являются устаревшими, да и всегда были не более, чем временным "костылем", который предшествовал появлению более совершенных поколений систем передачи голоса и данных, какими являются 4G/5G. После запуска сетей 5G операторы в различных странах начали процесс отключения сетей 3G. Где-то он идет быстрее, где-то медленнее. Уже есть страны, где 3G отключен, в других странах на это решился пока что только один оператор. Тренд на отключение вполне выражен.
Среди плюсов - уменьшается парк сетевого оборудования, что снижает операционные затраты оператора. Частоты 3G (900 МГц и 2100 МГц) можно переиспользовать под LTE или 5G и, как правило, это делается. Кроме того, уже установленное оборудование 3G морально и физически устарело, операторы не хотят продолжать инвестировать в его обновление. Оборудование 5G - более компактное и менее энергоемкое.
28 операторов в 17 странах завершили отключение 3G по данным на октябрь 2022 года.
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теги: отключения сетей 3G Эстония
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