Развитие сетей: МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12

20.06.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о вводе в эксплуатацию около 40 базовых станций на нижегородском участке трассы M-12 от границы с Владимирской областью до поселка Новые сосенки в 60 км от Арзамаса.

Скорости доступа по данным оператора достигают 150 Мбит/с. Базовые станции развернуты на сооружениях высотой от 40 до 50 м, что обеспечивает сравнительно высокую "дальнобойность" каждого такого сайта. Телеком-объекты не только подключены к энергосети промышленного тока, но и снабжены аккумуляторными батареями, которые могут некоторое время поддерживать работу связи в ситуациях отключения сетей.

В зону действия сети LTE попал ряд населенных пунктов, расположенных вдоль трассы: Безверниково, Пологовка, Костылиха и Ольховка, где в общей сложности проживают сотни нижегородцев.

Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце прошлого года. Длина автотрассы, связавшей Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы. Для обеспечения уверенного сигнала связи и мобильного интернета запланировано строительство более 50 базовых станций, оператор уже запустил свыше 70% телеком-объектов на этом участке автодороги.

«Мы успели завершить важнейший проект к началу лета, когда количество туристов и путешественников увеличивается в разы. При этом едут они не только в Москву или Казань, для многих целью путешествия является красивейший Арзамас, святые места Дивеева и Нижний Новгород – город с богатейшей историей. Надежная связь и скоростной мобильный интернет, несомненно, добавят комфорта в пути. По данным наших аналитиков, на нижегородском участке трассы интернетом одинаково активно пользуются и днем, и ночью», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Первый телеком-объект стандарта LTE на трассе М-12 оператор запустил в декабре прошлого года около крупной автозаправочной станции под Арзамасом. Сейчас на трассе установлено уже около 40 базовых станций оператора. Они работают в низком и среднем диапазонах частот, что дает широкое покрытие и комфортные скорости передачи данных. Кроме собственных базовых станций, в ряде мест МегаФон используют технологию RAN Sharing.

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теги: МегаФон связь на автотрассах связь вдоль дорог развитие сетей Нижегородская область

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