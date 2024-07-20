Развитие сетей: MobiFone становится третьим оператором 5G во Вьетнаме

MForum.ru
20.07.2024,
Государственный MobiFone, самый маленький из вьетнамских операторов, стал третьим, кто приобрел частоты 5G. Компания получила 100 МГц в диапазоне 3.8 ГГц (C3). Ранее этот диапазон не выставлялся на аукцион. Конкуренты – Viettel и Vinaphone приобрели каждый по 100 МГц для сетей 5G на аукционе в марте 2024 года, при этом Viettel купил частоты в диапазоне 2.5 ГГц после 24 раундов торгов, а Vinaphone – в менее интересном диапазоне 3.7 ГГц, после 17 раундов.
Министерство информации и коммуникаций Вьетнама (MIC) не раскрыло общую сумму, которую MobiFone заплатила за частоты 5G, но сообщило, что стартовая цена составляла $982,7 тысяч. После проведения этого аукциона, пул частот, выделенных во Вьетнаме, вырос до 640 МГц, что сделало эту страну четвертой среди 10 стран АСЕАН.
Перспектива нового рынка 5G со 138 млн потенциальных активных абонентов должна возбуждать вендоров, но пока что не ясно, по какой модели будут сооружаться сети, нельзя исключить того, что развитие пойдет по модели шеринга инфраструктуры.
Во Вьетнаме сложилась интересная ситуация с оборудованием. С одной стороны, принадлежащий военным оператор Viettel, кроме того, занимается бизнесом по производству операторского оборудования, выпуская решения 4G и 5G, решения для частных сетей и даже чипсеты 5G (утверждается в тексте).
С другой стороны, несмотря на прохладные отношения Вьетнама и его северного соседа, Huawei также представлен на рынке. И не прочь усилить свои позиции – компания объявила о планах открытия во Вьетнам инновационного центра 5G для поддержки клиентов.
В соответствие с планами регулятора, к 2025 году планируется обеспечить присутствие 5G во всех провинциях и городах Вьетнама. А также в зонах высоких технологий, центрах исследований и разработок, промышленных парках, аэропортах и в морских портах. Кроме того, к 2025 году должно быть обеспечено 100% покрытие автомобильных и железных дорог.
Во Вьетнаме планируют отключить сети 2G к сентябрю 2026 года. С 16 сентября 2024 года компании не должны подключать к 2G новых клиентов, за 2 следующих года операторам предстоит перевести клиентов в сети 4G и 5G. Сроки отключения уже переносились - в 2021 году во Вьетнаме собирались отключить сети 2G в 1q2022.
По данным MIC, по состоянию на сентябрь 2023 года во Вьетнаме было 15 млн абонентов 2G.
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