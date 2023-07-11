Качество услуг: Ookla подтвердила лидерство МегаФон по скорости мобильного интернета в 1H2023 году

MForum.ru
11.07.2023,
Этот вывод компания делает на основе множества замеров скорости мобильного интернета, которые делали абоненты российских операторов с помощью приложения Speedtest. В частности, для составления свежего ренкинга российских операторов мобильной связи по скорости скачивания данных, Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.
Отметим, что ВымпелКом - на втором месте по показателю скорости.
Как и предсказывалось, сеть ВымпелКом показывает высокие скорости загрузки данных, что достигнуто, как за счет снижения абонентской базы (разгруженная сеть работает быстрее), так и за счет концентрации инвестиций на наращивание показателей качества обслуживания там, где у оператора много абонентов, а не на расширение охвата территорий.
Для дополнения картины - данные по Москве и Санкт-Петербургу.
Любопытно, что Ookla называет МегаФон лидером не только по скорости, но и по покрытию. Для этого карта нашей страны разбита на участки 100 х 100 м и каждый тест «привязывается» к одному из таких участков. Соответственно, тот оператор, который набрал больше участков признается тем, кто обеспечил покрытие на большей территории. МегаФон лидирует с заметным отрывом от ближайшего конкурента - МТС, которого в свою очередь пытается догнать Tele2.
Отметим, что по охвату площадей, по данным Ookla, ВымпелКом уступает уже и Tele2.
В целом Россия в ренкинге качества мобильной связи выглядит позорно - по скоростям, доступным абонентам мобильной связи, мы находимся на 88-м месте (по фиксированной - на 54-м), уступая Мексике, Гондурасу, Уганде и Египту. Первые места традиционно занимают в основном небольшие государства и Китай - на 8-м (!), США - на 21-м.
При этом доступные абонентам медианные скорости скачивания, несмотря на известные проблемы с закупкой оборудования, по данным Ookla, в России выросли до 25,36 Мбит/с, а вот скорости загрузки с мобильных телефонов остаются на грустном уровне в 8 Мбит/с. Впрочем, этого хватает для множества приложений. Стабильной остается и средняя задержка - 33 мс.
Медианные показатели сетей мобильной связи в России в период 05.2022-05.2023
С фиксированной связью ситуация выглядит приемлемо.
Медианные показатели сетей фиксированной связи в России в период 05.2022-05.2023
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теги: качество услуг Ookla МегаФон ренкинги рейтинги
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