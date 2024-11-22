Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - улучшен мобильный интернет в Новокузнецке

22.11.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о развертывании новых и модернизации ряда действующих базовых станций в Новокузнецке, крупнейшем и старейшем городе области.

Как информирует МегаФон, был задействован "дополнительный низкочастотный диапазона", что обеспечило расширение радиуса покрытия модернизированной базовой станции до 35 км. Технические работы проводились в 6 районах Новокузнецка. Улучшилось и качество услуг внутри зданий.

«Мы провели более 100 мероприятий по модернизации оборудования, что позволило расширить покрытие сотовой сети в Новокузнецке на 1,02%. Учитывая географические особенности, рельеф и плотную многоэтажную застройку, которые затрудняют прохождение сигнала, – это хороший показатель. После апгрейда базовых станций сигнал в смартфонах стал еще более устойчивым, даже во время передвижений по городу. Горожане могут без перебоев общаться с близкими, решать бытовые и рабочие вопросы, делать покупки, пользоваться банковскими и любыми другими приложениями», - рассказал технический руководитель МегаФона в Кемеровской области Иван Воронин.

Благодаря запуску новых базовых станции оператор включил в зону устойчивого LTE-сигнала около 20 улиц частной жилой застройки и промышленный сектор в Кузнецком и Куйбышевском районах, а также сквер Воробьева и расположенные рядом с ним многоквартирные дома, учреждения и другие объекты городской инфраструктуры. Теперь абонентам стало еще комфортнее слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, обмениваться файлами, общаться в соцсетях и мессенджерах, учиться и работать удаленно.

Модернизация улучшила зону обслуживания VoLTE. По данным МегаФон, абоненты компании 83% вызовов они совершают в сетях 4G/LTE, +45% год к году.

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теги: МегаФон развитие сетей Кемеровская область

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