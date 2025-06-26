Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие сети 4G появилось еще в трех небольших поселках и деревнях

MForum.ru
26.06.2025,
МегаФон сообщает, что первым из операторов сотовой связи построил базовые станции LTE в Курск-Смоленке Чебулинского района, Валерьяновке Тяжинского района и Дунай-Ключе Беловского района. работы. В Курск-Смоленке и Валерьяновке есть школы, а в Дунай-Ключе – дом культуры. Жителям доступны скорости до 100 Мбит/с и поддержка VoLTE. Задействованы "средние и низкие" частотные диапазоны.
«Запуск новых объектов связи в Курск-Смоленке, Дунай-Ключе и Валерьяновке стал возможным благодаря поддержке региональных властей и нашего участия в программе «Скидка за спектр», который направлен на обеспечение современной сотовой связью населённых пунктов с численностью от 500 до тысячи человек», - рассказала директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.
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теги: Кемеровская область развитие сетей МегаФон
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