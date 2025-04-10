Услуги: МегаФон в Кемеровской области - дополнительное оборудование оператора появилось в густонаселенных локациях Ленинского и Заводского районов Кемерово

10.04.2025, MForum.ru

Оператор сообщает, что новые телеком-объекты развернуты на улицах Свободы и Мичурина, Московском проспекте, Октябрьском и Химиков. Улучшение качества сети заявляется в многоквартирных домах, учреждениях, торговых предприятиях, в парках и скверах, на транспорте.

Обновленная сеть использует частоты во всех основных диапазонах - от "нижнего и среднего до высокого". Скорости по замерам сотрудников компании достигают 75 Мбит/с и выше.

«Компания продолжает закрывать «белые пятна» на цифровой карте столицы региона. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика – с начала года жители и гости города «прокачали» на 26% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал технический руководитель МегаФона в Кемеровской области Иван Воронин.

В сети в Кемерово поддерживается VoLTE, по данным оператора, 70% от всего голосового трафика приходится на сеть LTE. За год показатели выросли на 9%.

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теги: МегаФон Кемеровская область развитие сетей

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