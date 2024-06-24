Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - более 1.5 млн жителей Кузбасса могут ощутить улучшение мобильной связи

MForum.ru
24.06.2024,
МегаФон сообщает о проведенной в Кемеровской области модернизации телеком-инфраструктуры. По данным оператора, зона покрытия в регионе выросла на 4%. В частности, инженеры оператора запустили поддержку низкочастотного диапазона с радиусом охвата до 35 км. Это позволило нарастить охват территории и улучшить качество услуг, включая улучшения связи в помещениях.
Работы по модернизации сети проводились не только в Кемерово и в других городах области, но и в ряде населенных пунктов в сельской местности, включая малые (с населением менее 200 человек).
«Мы провели апгрейд базовых станций, расположенных более, чем в 50 локациях в регионе. Это первый этап запланированной в этом году модернизации оборудования, в результате которого нам удалось повысить качество мобильных услуг для полутора миллионов кузбассовцев и расширить покрытие LTE-сети в регионе на 4%. Учитывая географические особенности, рельеф и плотную многоэтажную застройку, которые затрудняют прохождение сигнала, это хороший показатель», - рассказал директор МегаФона в Кемеровской области Иван Бувальцев.
Обновление телеком-инфраструктуры также расширило зону обслуживания технологии VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Кемеровская область
--
Публикации по теме:
29.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - еще 8 населенных пунктов и участки трассы Кемерово-Новокузнецк получили LTE / MForum.ru
04.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть на горнолыжном курорте Шерегеш / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин / MForum.ru
03.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развернул несколько новых базовых станций для дачников Кемеровской области / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Качество услуг: МегаФон лидирует в Кемерово по скорости мобильного интернета - TelecomDaily / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: CMF готовит анонс трех устройств / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru