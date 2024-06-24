Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - более 1.5 млн жителей Кузбасса могут ощутить улучшение мобильной связи

24.06.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенной в Кемеровской области модернизации телеком-инфраструктуры. По данным оператора, зона покрытия в регионе выросла на 4%. В частности, инженеры оператора запустили поддержку низкочастотного диапазона с радиусом охвата до 35 км. Это позволило нарастить охват территории и улучшить качество услуг, включая улучшения связи в помещениях.

Работы по модернизации сети проводились не только в Кемерово и в других городах области, но и в ряде населенных пунктов в сельской местности, включая малые (с населением менее 200 человек).

«Мы провели апгрейд базовых станций, расположенных более, чем в 50 локациях в регионе. Это первый этап запланированной в этом году модернизации оборудования, в результате которого нам удалось повысить качество мобильных услуг для полутора миллионов кузбассовцев и расширить покрытие LTE-сети в регионе на 4%. Учитывая географические особенности, рельеф и плотную многоэтажную застройку, которые затрудняют прохождение сигнала, это хороший показатель», - рассказал директор МегаФона в Кемеровской области Иван Бувальцев.

Обновление телеком-инфраструктуры также расширило зону обслуживания технологии VoLTE.

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теги: МегаФон развитие сетей Кемеровская область

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