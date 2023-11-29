Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - еще 8 населенных пунктов и участки трассы Кемерово-Новокузнецк получили LTE

29.11.2023, MForum.ru

В зоне улучшения покрытия сотовой связи оказались села Кутоново, Карагайла и Панфилово, деревня Береговая, поселки Инской, Школьный, Демьяновка и Тихоновка, в общей сложности около 20 тысяч жителей. Новая базовая станция построена в селе Лучшево, с его 600 жителями. Покрытие LTE получили участки автотрассы Кемерово-Новокузнецк, соединяющие север и юг Кузбасса.

Запущена поддержка LTE, в частности в диапазоне 900 МГц, что дает максимальную дальнобойность таких базовых станций. В регионе МегаФон поддерживает голосовую связь в режиме VoLTE.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Кемеровская область

--