Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - еще 8 населенных пунктов и участки трассы Кемерово-Новокузнецк получили LTE

MForum.ru
29.11.2023,
В зоне улучшения покрытия сотовой связи оказались села Кутоново, Карагайла и Панфилово, деревня Береговая, поселки Инской, Школьный, Демьяновка и Тихоновка, в общей сложности около 20 тысяч жителей. Новая базовая станция построена в селе Лучшево, с его 600 жителями. Покрытие LTE получили участки автотрассы Кемерово-Новокузнецк, соединяющие север и юг Кузбасса.
Запущена поддержка LTE, в частности в диапазоне 900 МГц, что дает максимальную дальнобойность таких базовых станций. В регионе МегаФон поддерживает голосовую связь в режиме VoLTE.
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теги: развитие сетей МегаФон Кемеровская область
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