Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие LTE улучшено в городе Топки

19.05.2025, MForum.ru

По данным компании, после установки дополнительного телеком-оборудования, доступные абонентам скорости выросли до 120 Мбит/с.

Новая базовая станция работает сразу в нескольких диапазонах - высокочастотном, среднечастотном и низкочастотном.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн-трафик в городе Топки вырос на 37%, а цифровые звонки – на 10%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», - рассказал технический руководитель МегаФона в Кемеровской области Иван Воронин.

В зону действия новой БС попало около 30 улиц, где расположены частные жилые дома, остановки общественного транспорта, магазины, государственные, медицинские и образовательные учреждения, а также парк, железнодорожный вокзал и Топкинская автостанция. Выросла и зона, где работает VoLTE.

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теги: МегаФон Кемеровская область развитие сетей

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