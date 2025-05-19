Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие LTE улучшено в городе Топки

MForum.ru
19.05.2025,
По данным компании, после установки дополнительного телеком-оборудования, доступные абонентам скорости выросли до 120 Мбит/с.
Новая базовая станция работает сразу в нескольких диапазонах - высокочастотном, среднечастотном и низкочастотном.
«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн-трафик в городе Топки вырос на 37%, а цифровые звонки – на 10%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», - рассказал технический руководитель МегаФона в Кемеровской области Иван Воронин.
В зону действия новой БС попало около 30 улиц, где расположены частные жилые дома, остановки общественного транспорта, магазины, государственные, медицинские и образовательные учреждения, а также парк, железнодорожный вокзал и Топкинская автостанция. Выросла и зона, где работает VoLTE.
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теги: МегаФон Кемеровская область развитие сетей
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