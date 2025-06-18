Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - модернизация затронула более 200 БС

18.06.2025, MForum.ru

В Кемеровской области МегаФон провел модернизацию сети, которая затронула более 200 БС, расположенных на всей территории области - не только в крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах. Как сообщает оператор, за счет проведенного рефарминга частот, доступные абонентам скорости выросли на треть.

«Чтобы соответствовать потребностям абонентов, наши инженеры проводят рефарминг частот, модернизируют базовые станции и строят новые объекты связи. Используя технологии больших данных, мы отслеживаем и анализируем сетевую нагрузку и в первую очередь расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост интернет-трафика, который с начала года вырос по всему региону на треть», - рассказала директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Оставшейся ёмкости достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM, - сообщает оператор.

Апгрейд телеком-оборудования также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе.

Как показывает статистика оператора, 69% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатель вырос на 9%.

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теги: МТС Кемеровская область развитие сетей

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