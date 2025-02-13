Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - LTE пришло в села Череповецкого района

13.02.2025, MForum.ru

Почти 10 тысяч жителей Череповецкого района Вологодской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростному мобильному интернету МегаФона. Оператор установил сразу несколько БС и модернизировал существующие, что обеспечило возможность использовать цифровые услуги на скоростях до 40 Мбит/с.

Череповецкий район расположен на юго-западе Вологодского региона и омывается Рыбинским водохранилищем. Наряду с крупными поселениями в районе есть совсем небольшие деревни, где связь имеет особенное социальное значение. МегаФон провёл здесь большую работу, установив новые "телеком-объекты" в поселке Андогский и деревне Ирдоматка, увеличив территорию покрытия сети до 5 км. Базовые станции работают в нескольких диапазонах.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учётом особенностей распределения мобильного сигнала в отдалённых и малых населённых пунктах региона. Улучшенное качество услуг мобильной связи стало доступно абонентам компании в деревнях Ботово, Малечкино, а также в селах Абаканово, Вознесенское и поселке Суда на реке Шексне.

Проведённые инженерные работы также расширили возможности доступа к сети Интернет для автомобилистов, следующих по автотрассам внутриобластного значения «Абаканово Никольское». Покрытием обеспечен участок железнодорожной линии «Подбровье-Кошта», здесь курсируют пассажирские поезда дальнего следования, а также осуществляется пригородное движение «Вологда-Бабаево».

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теги: МегаФон развитие сетей Вологодская область

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