Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - скорости доступа выросли в 55 деревнях и селах региона

21.03.2024, MForum.ru

Давненько не было новостей о развитии сетей сотовой связи в Вологодской области. МегаФон рассказывает, что нарастил скорости мобильного интернета в 55 деревнях и селах Вологодской области.

По итогам 1q2024 компания сообщает, что расширена зона покрытия и скорости выросли для 55 деревень и поселков Вологодской области. Рост доступных скоростей на 20% могут ощутить на себе порядка 20 тысяч жителей региона.



Покрытие 2G / 3G / LTE сети МегаФон в Вологодской области, источник - сайт МегаФон

Апгрейд сети касался "высокочастотного диапазона", можно предположить, что речь идет или о задействовании частот 2.5 ГГц, или о рефарминге частот диапазона 2100 МГц. Так или иначе апгрейд сети коснулся таких районов как Усть-Кубинский, Верховажский, Чагодощенский, Нюксенский, Кичменско-Городецкий, а также Вологодский и Череповецкий. Специалисты МегаФона смонтировали и запустили новые базовые станции с поддержкой 4G/LTE, обеспечивающие скорости до 30 Мбит/с на территории ряда населенных пунктов района.

«Работы по увеличению скорости интернета в малых населенных пунктах важны как для местного населения, так и для путешественников. Для жителей отдалённых уголков скоростной мобильный интернет делает более доступным онлайн‑образование, телемедицину, удалённую работу, а для туристов - возможным получение и отправку электронной почты, загрузку и просмотр видео в высоком качестве, общение в соцсетях и мессенджерах», — отметила Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологде.

Среди территорий, где ускорен интернет МегаФон есть и туристические места. Например, село Устье Усть-Кубинского района, входит в состав проекта туристско-рекреационного кластера Русские берега.

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теги: МегаФон развитие сетей Вологодская область

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