Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - интернет ускорен в рабочих поселках Чёбсара, Чагода и Кадуй

MForum.ru
14.06.2024,
МегаФон сообщает об ускорении интернета в поселках Чёбсара, Чагода и Кадуй. Общее их население - более 18 тысяч жителей. Оператор модернизировал действующие объекты связи и запустил 1 новую базовую станцию. Это обеспечило расширение покрытия сети и рост доступных скоростей подключения к интернету.
Цифровые улучшения в райцентре Кадуй затронули улицы Мира, Октября, Загородную, Полевую, а также Советскую. Скорость интернета, по данным МегаФон, выросла не только в микрорайоне Школьный, но и в жилых кварталах. В зоне модернизации - автовокзал, краеведческий музей, поликлиника, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в Кадуе работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволило улучшить покрытие в помещениях и вне помещений и нарастить пропускную способность.
Новые телеком-объекты появились и в поселке Чёбсара Шекснинского района. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети скорость передачи данных на улицах Привокзальной, Железнодорожной и Пионерской выросла до 35 Мбит⁄с. В выигрыше и пассажиры местных электричек, следующие по маршруту «Вологда-Череповец».
Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи в поселке Чагода, улучшив зону покрытия. По данным МегаФона, абоненты здесь активно пользуются интернетом 4G: за первые пять месяцев 2024 года они потребили на 32% больше мобильного трафика, чем в прошлом году. Ежемесячно через мобильные устройства жители поселка «прокачивают» более 10 тысяч ГБ данных. Также аналитики отмечают, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось и количество минут, потраченных на телефонные разговоры, прирост составил 21%.
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теги: МегаФон развитие сетей Вологодская
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