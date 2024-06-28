Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - покрытие LTE появилось в деревнях Фатяьново и Урусовская

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - покрытие LTE появилось в деревнях Фатяьново и Урусовская

28.06.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, инженеры оператора завершили установку и пусконаладку базовых станций 4G/LTE в деревне Фатьяново Тарногского района и деревне Урусовская Верховажского района. Около тысячи жителей этих отдаленных деревень получили доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету в сети 4G/LTE.

 

 

В регионе продолжаются работы по ликвидации "белых пятен" в покрытии. Вместе с департаментом цифрового развития Вологодской области был составлен список населенных пунктов, где требуется качественная мобильная связь 4G.

Деревня Урусовская расположена недалеко от внутриобластной трассы Верховажье-Наумовское, здесь проживает около 400 человек.

 

 

Мобильный интернет в деревне Фатьяново обеспечивает средние скорости до 25 Мбит⁄с.

В обоих населенных пунктах включена поддержка VoLTE.

«Согласно нашим замерам, скорость мобильного интернета в этих деревнях доходит до 25 Мбит/с — это больше, чем медианная скорость скачивания по региону», — подчеркнула Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

В этом году по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» при поддержке правительства Вологодской области планируется строительство 25 точек доступа. Всего в Вологодской области (с 2021 года по текущий период 2024 года) введена в эксплуатацию 41 точка доступа, более 8000 жителей региона получили доступ к современным услугам связи.

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теги: МегаФон развитие сетей Вологодская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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