Развитие сетей: Дайджест новостей развития сети МегаФон

26.04.2023, MForum.ru

Несмотря на сложности с закупками нового оборудования, операторы все же пытаются делать лучшее из возможного, улучшая сети, прежде всего, за счет рефарминга частот. Но где-то ставятся и отдельные новые базовые станции. Сегодняшний дайджест показывает, что оператор не сидит без дела даже в рамках сложившейся непростой ситуации с базовыми станциями.

🟢 Пермский край. МегаФон запустил BS 4G в популярном туристическом месте - в Каменном городе. Заявляемая средняч скорость доступа - 45 Мбит/c. В целом с начала 2023 года МегаФон модернизировал сеть в 14 городах и 30 поселениях Пермского края, а также в районе аэропорта Большое Савино. Скоростной выход в интернет также доступен в популярных у путешественников локациях – архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Кунгурской пещере и ряде других. Пресс-релиз

🟣 Карелия. МегаФон запустил LTE1800 в поселке Тиурула, где до сих пор не было LTE ни от одного из операторов. Помимо Тиурулы и ряда баз отдыха, интернет впервые появился на участке Солнечной улицы, связывающей остров Кильпола с большой землей, на острове Каскисаари, а также вдоль заливов Нехволанлахти и Аролахти. Связь и мобильный интернет доступ востребованы в поселке - за месяц 150 жители поселка и туристы совершили через новый сегмент сети более 145 тысяч вызовов и передали 2700 ГБ данных, сообщает оператор. Пресс-релиз.

🟢 Татарстан. Как сообщает МегаФон, в результате модернизации сети LTE, включая запуск новых BS, обеспечена стабильная голосовая связь и мобильный интернет-доступ на средних скоростях порядка 45 Мбит/с в жилых и дачных массивах Авиастроительного района Казани. Также запущена BS на территории поселка Сухая Река, в зону действия нового сайте попали также СНТ КАПО (Казанское авиационное производственное объединение) № 4, 5, 11, 14, 15. Так оператор готовится к сезонному росту трафика. Основным потребителем интернет-трафика является Youtube, на этот сервис приходится 27% данных, второе место делят TikTok и ВКонтакте с долей 8%, Telegram пока что расходует чуть более 6% трафика. Пресс-релиз.

🟣 Архангельская область. МегаФон обеспечил покрытие LTE1800 с доступными средними скоростями до 30 Мбит/с в поселках Белогорский и Усть-Пинега Холмогорского района Архангельской области. В зоне покрытия нового слоя LTE - более 2 тысяч жителей, улучшения коснулись также участка дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, а также фрагментов пойм рек Северная Двина и Пинега. Появление нового слоя обеспечило рост потребления трафика почти вдвое. В Белогорском районе на LTE приходится 74% всего объема трафика. Пресс-релиз.

🟢 Удмуртия. МегаФон развернул новые базовые станции в 4-х микрорайонах Ижевска. Заявляемые средние скорости - 30 мбит/с. Это, в частности, мкр Радужный, Орловское и Костина мельница. Также улучшена связь в 7-м микрорайоне и в парке Тишино, в СНТ "Мебельщик". Новые BS LTE запущены в мкр Север в Глазове и в Казанском районе Можги. Пресс-релиз

🟣 Ярославская область. МегаФон сообщает о запуске LTE900 в селе Вятское и его окрестностях. В зоне покрытия сети LTE900 оказались такие деревни как Кондрево, Насоново, Кадниково, Елохино, Першино. Жители Вятского и туристы ежемесячно формируют поток данных в объеме более 11 тысяч ГБ. Пресс-релиз.

🟢 Вологодская область. МегаФон обеспечил покрытие LTE1800 на Архангельском мосту через реку Шексна в Череповце. Скорость доступа - до 40 Мбит/с. Задействовано специальное решение. Мобильным интернетом ежедневно пользуется 90% проезжающих через мост пассажиров и водителей автотранспорта. Более 70% трафика расходуется на видеосервисы, соцсети и мессенджеры. Пресс-релиз

🟣 Московская область. МегаФон расширил сеть в Наро-Фоминском районе, нарастив пропускную способность в 4 раза. Проведен рефарминг диапазона 1800 МГц под LTE. Особое внимание было уделено качеству связи в коттеджном поселке Wright Village. Пресс-релиз

🟢 Самарская область. МегаФон развернул оборудование LTE в селе Ширяево. Скорость скачивания может достигать 50 Мбит/с, средняя скорость выросла примерно до 20 Мбит/c. Поддерживается VoLTE. Пресс-релиз

🟣 Омская область. МегаФон поработал с инфраструктурой в Центральном, Кировском, Ленинском и Советском округах Омска. Запущен дополнительный слой LTE (вероятно LTE 900). Работы проводились в районе улиц Авиагородок, Коттеджная, Красный Путь, 10 лет Октября, Ленинградская Ватутина и Садовая. Как заявляет оператор, он лидер в Омской области по скоростям скачивания данных в сети мобильной связи, по данным Ookla, в 1q2023 они составили 32,53 Мбит/c. Пресс-релиз

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теги: развитие сетей МегаФон

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