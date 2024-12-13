Развитие сетей: T2 включил VoLTE во всех регионах присутствия рекордными темпами – за 3 месяца!

13.12.2024, MForum.ru

На сегодня VoLTE поддерживается в сети 4G/LTE оператора в 69 регионах РФ. Оператор отмечает, что в 22 регионах применяется оборудование российского производства. Активное развертывание поддержки VoLTE T2 начала в конце лета с Томска, основная масса запусков пришлась на сентябрь-ноябрь 2024, а завершающим стало включение VoLTE в Магадане.

Технология VoLTE обеспечивает уже 55% голосового трафика T2, в месяц это 9 млрд минут и более 1 млрд вызовов. Значение среднего времени вызова в 9 минут – высокий показатель.

Востребованность VoLTE будет расти и далее, оператор оценивает ее в 98% для пользователей смартфонов. В большинстве моделей поддержка VoLTE при готовности сети включается автоматически, лишь в некоторых это необходимо сделать вручную в настройках смартфона.

Как и у всех российских операторов, отдельная плата за звонки в режиме VoLTE не взимается, звонки тарифицируются по стандартному тарифу для голосового трафика.

Чтобы сделать массовую поддержку VoLTE возможной, оператор модернизировал систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. Было обеспечено повышение производительности сети, заложена емкость под дальнейший рост абонбазы.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

«Запуск VoLTE – это большой и стратегически важный для компании проект, который мы смогли успешно реализовать в беспрецедентно короткие сроки с использованием оборудования российского производства. Мы готовились к внедрению технологии несколько лет, предварительно заменив все оборудование голосовой коммутации на новое. Такая мера позволила нам совершенствовать процесс дозвона и облегчила подключение регионов к VoLTE. Мы видим, что с каждым днем доля голосового трафика в сети LTE и процент пользователей услуги растут, а значит, технология действительно востребована среди абонентов оператора».

Заявлением T2 завершается череда отчетов российских федеральных операторов о запуске VoLTE во всех российских регионах – эти отчеты выходили с июня по декабрь 2024. Это существенная веха в развитии отечественной сотовой связи. Внедрение VoLTE дает выигрыш, как абонентам, так и оператору, хотя и предъявляет повышенные требования к качеству покрытия сети LTE. Повсеместная поддержка VoLTE – свидетельство в пользу хорошего качества сетей LTE в России.

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