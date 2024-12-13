Развитие сетей: T2 включил VoLTE во всех регионах присутствия рекордными темпами – за 3 месяца!

MForum.ru
13.12.2024,
На сегодня VoLTE поддерживается в сети 4G/LTE оператора в 69 регионах РФ. Оператор отмечает, что в 22 регионах применяется оборудование российского производства. Активное развертывание поддержки VoLTE T2 начала в конце лета с Томска, основная масса запусков пришлась на сентябрь-ноябрь 2024, а завершающим стало включение VoLTE в Магадане.
Технология VoLTE обеспечивает уже 55% голосового трафика T2, в месяц это 9 млрд минут и более 1 млрд вызовов. Значение среднего времени вызова в 9 минут – высокий показатель.
Востребованность VoLTE будет расти и далее, оператор оценивает ее в 98% для пользователей смартфонов. В большинстве моделей поддержка VoLTE при готовности сети включается автоматически, лишь в некоторых это необходимо сделать вручную в настройках смартфона.
Как и у всех российских операторов, отдельная плата за звонки в режиме VoLTE не взимается, звонки тарифицируются по стандартному тарифу для голосового трафика.
Чтобы сделать массовую поддержку VoLTE возможной, оператор модернизировал систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. Было обеспечено повышение производительности сети, заложена емкость под дальнейший рост абонбазы.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
«Запуск VoLTE – это большой и стратегически важный для компании проект, который мы смогли успешно реализовать в беспрецедентно короткие сроки с использованием оборудования российского производства. Мы готовились к внедрению технологии несколько лет, предварительно заменив все оборудование голосовой коммутации на новое. Такая мера позволила нам совершенствовать процесс дозвона и облегчила подключение регионов к VoLTE. Мы видим, что с каждым днем доля голосового трафика в сети LTE и процент пользователей услуги растут, а значит, технология действительно востребована среди абонентов оператора».
Заявлением T2 завершается череда отчетов российских федеральных операторов о запуске VoLTE во всех российских регионах – эти отчеты выходили с июня по декабрь 2024. Это существенная веха в развитии отечественной сотовой связи. Внедрение VoLTE дает выигрыш, как абонентам, так и оператору, хотя и предъявляет повышенные требования к качеству покрытия сети LTE. Повсеместная поддержка VoLTE – свидетельство в пользу хорошего качества сетей LTE в России.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком T2 Tele2 VoLTE вольте
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
22.10. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 до конца 2024 года запустит поддержку VoLTE во всех регионах присутствия! / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн обеспечил мобильной связью станцию Потапово Сокольнической линии метро / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Dmtel поставила Билайн на первое место по качеству сетей связи в Московской области / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Amazon раскрыл характеристики, дизайн и дату запуска Lava Blaze Duo / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: iQOO, Redmi и OnePlus также представят смартфоны с АКБ 7000 мАч / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 5 показали на фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: Oppo работает над игровым планшетом / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над компактным флагманом / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Наушники Lava Probuds T24 представлены официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Realme 14x поступит в продажу 18 декабря / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Megapad 11 с дисплеем 90 Гц и SoC MediaTek G99 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru