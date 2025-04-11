Развитие сетей: Билайн в Смоленской области - еще 30 малых населенных пунктов получили 4G/LTE

11.04.2025, MForum.ru

Билайн обеспечил покрытие 30 малых населенных пунктов в 19 муниципальных районах Смоленской области в рамках реализации задач федерального проекта УЦН. Во всех населенных пунктах теперь поддерживается и услуга VoLTE.

Директор Смоленского отделения Билайна Денис Чибисов: «Скоростной 4G открывает доступ к различным онлайн-сервисам, в том числе онлайн-курсам, мессенджерам, маркетплейсам и другим. Отмечу, что мы продолжаем планомерную работу в регионе и строим новые базовые станции как в небольших деревнях, так и в городах».

Оператор продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН компания подключила к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России, 84 из них в Смоленской области.

Населенные пункты Смоленской области, где появилась связь 4G Билайна:

Велижский муниципальный район – Ситьково, Будница;

Вяземский муниципальный район – Новый;

Гагаринский муниципальный район – Потапово;

Демидовский муниципальный район – Закрутье;

Дорогобужский муниципальный район – Ушаково;

Духовщинский муниципальный район – Петрищево, Савино;

Ельнинский муниципальный район – Старое Мутище, Фенино;

Краснинский муниципальный район – Рогайлово;

Монастырщинский муниципальный район – Гоголевка, Лыза;

Новодугинский муниципальный район – Дом отдыха Александрино, Липецы;

Починковский муниципальный район – Липки, Красное, Шанталово;

Рославльский муниципальный район – Волковичи, Доротовка;

Руднянский муниципальный район – Кошевичи деревня;

Ершичский муниципальный район – Сукромля;

Смоленский муниципальный район – Лоино, Мазальцево;

Темкинский муниципальный район – Власово деревня;

Хиславичский муниципальный район – Жанвиль, Братковая;

Холм-Жирковский муниципальный район – Нахимовское, Печатники;

Шумячский муниципальный район – Петровичи.

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теги: развитие сетей Смоленская область Билайн ВымпелКом

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