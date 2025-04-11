Развитие сетей: Билайн в Смоленской области - еще 30 малых населенных пунктов получили 4G/LTE

MForum.ru
11.04.2025,
Билайн обеспечил покрытие 30 малых населенных пунктов в 19 муниципальных районах Смоленской области в рамках реализации задач федерального проекта УЦН. Во всех населенных пунктах теперь поддерживается и услуга VoLTE.
Директор Смоленского отделения Билайна Денис Чибисов: «Скоростной 4G открывает доступ к различным онлайн-сервисам, в том числе онлайн-курсам, мессенджерам, маркетплейсам и другим. Отмечу, что мы продолжаем планомерную работу в регионе и строим новые базовые станции как в небольших деревнях, так и в городах».
Оператор продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН компания подключила к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России, 84 из них в Смоленской области.
Населенные пункты Смоленской области, где появилась связь 4G Билайна:
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теги: развитие сетей Смоленская область Билайн ВымпелКом
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