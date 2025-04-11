Развитие сетей: МТС в Смоленской области - расширения сети обеспечили LTE в 114 малых населенных пунктах

11.04.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что работы по расширению покрытия голосовой связи и интернета в Смоленской области в рамках УЦН обеспечили покрытием 114 малых населенных пунктов области с числом жителей от 100 до 500. Благодаря этому около 20 тысяч жителей региона впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора.

Работы затронули 25 районов области.

«Расширение покрытия связи в малых населенных пунктах – важный шаг к повышению качества жизни жителей Смоленской области. Благодаря работе нашей команды смоляне из отдаленных деревень и сел могут пользоваться стабильной мобильным интернетом и связью. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС, а современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», - отмечает директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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теги: развитие сетей Смоленская область МТС

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