Развитие сетей: МТС в Смоленской области - расширения сети обеспечили LTE в 114 малых населенных пунктах

MForum.ru
11.04.2025,
МТС сообщает, что работы по расширению покрытия голосовой связи и интернета в Смоленской области в рамках УЦН обеспечили покрытием 114 малых населенных пунктов области с числом жителей от 100 до 500. Благодаря этому около 20 тысяч жителей региона впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора.
Работы затронули 25 районов области.
«Расширение покрытия связи в малых населенных пунктах – важный шаг к повышению качества жизни жителей Смоленской области. Благодаря работе нашей команды смоляне из отдаленных деревень и сел могут пользоваться стабильной мобильным интернетом и связью. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС, а современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», - отмечает директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.
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теги: развитие сетей Смоленская область МТС
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