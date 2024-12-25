Развитие сетей: МегаФон запустил скоростной мобильный интернет в смоленских селах - Болшево, Новое Село и Шуйское

MForum.ru
25.12.2024,
Жители Болшево и Нового Села, сообщает МегаФон, получили новые скорости передачи данных - до 70 Мбит/c. В Шуйском и вовсе раньше была доступна только голосовая связь, теперь здесь появился и интернет-доступ. Инженеры МегаФона установили новые базовые станции и обеспечили покрытие LTE для более чем 1500 сельчан Вяземского района и Новодугинского муниципального округа.
Новые БС обеспечивают поддержку покрытия слоев GSM 900 и LTE 1800, что обеспечивает поддержку в том числе и простых "звонилок". В Болшево высота мачты, на которой установлено оборудование достигает 75 м, что обеспечивает немалую "дальнобойность" сети. Поддерживается технология VoLTE, которой могут пользоваться владельцы смартфонов.
«Благодаря нашим специалистам наконец-то появился скоростной мобильный интернет и в Шуйском. Нам важно первыми среди операторов связи предложить жителям населённых пунктов, с численностью 200‑300 человек, скорости, не уступающие тем, что есть в городах. Стабильный интернет-сигнал значительно улучшает качество жизни, позволяет получать новые знания, удалённо работать даже в селе, пользоваться всеми необходимым для современной жизни цифровыми сервисами», — подчеркнул Константин Сазонов, директор МегаФона в Смоленской области.
Потребность жителей смоленских деревень в скоростном мобильном интернете подтверждается динамикой потребления трафика. За последние три месяца средний объём переданных данных в Шуйском увеличился на 20%, а в Новом Селе — на 60%. В Болшево ожидается рост трафика более чем на 50%.
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теги: МегаФон развитие сетей Смоленская область
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