Развитие сетей: МТС в Смоленской области - улучшено LTE на трассе Рославль-Бобруйск

MForum.ru
05.08.2024,
МТС сообщает о модернизации сети LTE на участке трассы Рославль-Бобруйск. Новое телеком-оборудование установлено в поселке Астапковичи под Смоленском, в зоне покрытия - федеральная автодорога А101.
В поселке Астапковичи живет около 600 человек, по данным МТС, после развертывания нового оборудования, доступные им скорости мобильного интернета выросли на 30%.
Запуск в Астапковичах обеспечил интернетом МТС также малые села Ивановское, Бывальское, Федоровское и Зорьки, - всего еще более 300 человек. В зоне покрытие - станции автосервиса и АЗС вблизи поселка Астапковичи.
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теги: МТС развитие сетей Смоленская область
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