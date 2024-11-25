Развитие сетей: МТС в Смоленской области - поселок Кукуевка получил сеть LTE

MForum.ru
25.11.2024,
МТС сообщает о запуске сети LTE в коттеджном поселке Кукуевка, расположенного в Смоленской области на берегу Десногорского водохранилища. МТС установила новое телеком-оборудование в центре коттеджного поселка, где размещаются дома и дачи СНТ Десна, Строитель и Залив. Оператор обеспечил поддержку скоростей до 100 Мбит/с.
Кукуевка находится в 13 км от Десногорска объезд водохранилища. За счет сброса теплой воды от Смоленской АЭС, температура воды повышена и водохранилище не замерзает даже зимой, что привлекает рыбаков и дайверов. Благодаря этому здесь хорошая рыбалка - водятся сазан, белый амур, окунь, судак, лещ, плотва, щука и карась. Вода чистая - в водохранилище есть раки и пресноводные креветки. Глубины достигают 22 метров при средней глубине 6-9 метров.
«Запуск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги», – рассказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.
Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трасс.
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теги: Смоленская область МТС развитие сетей
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