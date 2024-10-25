Развитие сетей: МТС в Смоленской области - дополнительное оборудование появилось в поселке Красный

25.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в поселке городского типа Красный Смоленской области. В этом населенном пункте теперь обеспечивается бесшовное покрытие голосовой связью и интернет доступ, - утверждает МТС.

Новое оборудование установлено в центре поселка, где живет более 3 тысяч человек. Скорость мобильного интернета выросла вдвое, покрытием охвачены жилые дома, администрация, школы, детские сады, больница, краеведческий музей и другие объекты.

Также в зону усиленного сигнала МТС после проведенных работ вошли села Большая Добрая, Уварово, Сорокино, Шевнево, Новоселки, Маньково, автодороги Красный-Гусино с выходом на федеральную трассу М1 и дорогу Красный-Ляды.

Поселок Красный находится в 45 километрах от Смоленска, он известен как город Красен с 1165 года. Красный входит в сотню исторически значимых городов России. Здесь в 1812 году произошли два крупных сражения Отечественной войны. В память об этих событиях на въезде в поселок установлена чугунная колонна высотой 26 метров, восстановленная по проекту монумента архитектора Антонио Адамини.

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теги: МТС развитие сетей Смоленская область

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