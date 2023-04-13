Качество услуг: МегаФон лидирует в Кемерово по скорости мобильного интернета - TelecomDaily

13.04.2023, MForum.ru

МегаФон показывает лучшие средние скорости мобильного доступа к интернету в Кемерово - 70,4 Мбит/с в направлении к абоненту, очень высокий результат для сетей LTE. По этому показателю МегаФон заметно оторвался от конкурентов - у Tele2 и Вымпелкома - 49,5 Мбит/с и 49,1 Мбит/с, соответственно. У МТС - 42,3 Мбит/с. В целом все эти результаты превосходны. Такими данными со ссылкой на проведенный драйв-тест делится TelecomDaily.

Средняя скорость загрузки в Кемерово - 53 Мбит/с, в канале - к абоненту - 23,4 Мбит/с - также близкий к рекордному показатель. Для сравнения в Москве среднегородская скорость загрузки - 34,7 Мбит/с. А в среднем по России - 18,3 Мбит/с.

По средней скорости от абонента к интернету также лидирует МегаФон - 38,4 Мбит/с, МТС - на втором месте с 22,7 Мбит/c, Tele2 - 19,8 Мбит/с, билайн - 12,7 Мбит/с.

По части пиковых скоростей в лидерах опять же МегаФон.

К абоненту: МегаФон - 286 Мбит/с; МТС - 238 Мбит/с; билайн - 224 Мбит/с; Tele2 - 209 Мбит/с.

От абонента: МегаФон -128 Мбит/с; МТС - 75 Мбит/с; билайн - 57,5 Мбит/с; Tele2 - 57 Мбит/c.

В рамках исследования специалисты агентства на протяжении десяти дней проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по столице Кузбасса в общей сложности более 100 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с SIM картами четырёх операторов связи.

Не будем забывать, что драйв-тесты не столь уж репрезентативны, давая информацию о том, как выглядит ситуация вдоль основных улиц города, но не в помещениях. Кроме того, средняя цифра важна лишь тому, кто целыми днями ездит по улицам города, для других важнее конкретная ситуация в квартире или по месту работы. Но для оценки "средней температуры по больнице" годятся и драйв-тесты.

«Мобильная активность наших клиентов постоянно растёт: интернет-трафик в области в среднем увеличивается на 15-20% ежегодно. Абоненты всё активнее пользуются видеоплатформами, общаются в социальных сетях и мессенджерах, слушают музыку, пользуются навигаторами, финансовыми инструментами онлайн. И, чтобы соответствовать запросам кемеровчан, мы постоянно развиваем сеть в регионе – расширяем емкость действующей сети связи за счет рефарминга частот, запускаем новые объекты связи 4G во всех районах Кемерова, а также в пригороде и на промышленных площадках», — комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Кемеровская область драйв-тесты качество услуг

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